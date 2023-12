Najpierw baraże, potem trudna grupa EURO. Znamy potencjalnych rywali Polaków

Reprezentacja Polski zanotowała słaby sezon 2023. Przez słabe wyniki kadra (najpierw) Fernando Santosa, a później Michała Probierza nie wywalczyła bezpośredniego awansu na EURO 2024. Kompletne rozczarowanie uratowała Liga Narodów. Dzięki dobrej pozycji w dywizji A oraz awansom lepszych piłkarsko państw, Polacy z góry mieli zagwarantowany udział w barażach.

Znamy możliwych rywali Polaków w fazie grupowej EURO 2024

W walce o EURO 2024 Polacy w marcu zmierzą się najpierw z Estonią na Stadionie Narodowym w Warszawie, a później (po ewentualnej wygranej w półfinale) na wyjeździe z Walią bądź Finlandią. Dopiero po pokonaniu któregoś z tych państw, Biało-Czerwoni będą mogli cieszyć się z awansu na niemiecki turniej.

Podczas sobotniego losowania w Hamburgu Polska (jako jeden z potencjalnych trzech barażystów obok Estonii, Walii i Finlandii) losowana była z ostatniego, czwartego koszyka. Oznaczało to, że Biało-Czerwonych z góry traktowano jako jedną z najsłabszych ekip. Jeśli kadra Probierza wygra bilety do Niemiec to w fazie grupowej zmierzy się z Holandią, Austrią i Francją.

Pierwszy mecz Polacy rozegrają z kadrą Rolanda Koemana. Holendrzy zakończyli poprzednie EURO na etapie 1/8 finału. Z Austriakami Biało-Czerwoni mierzyli się między innymi podczas EURO 2008, a także w eliminacjach EURO 2020. Z kolei z Francją kadra Czesława Michniewicza walczyła podczas ostatnich mistrzostw świata w Katarze. Awans z grupy wywalczą dwie najlepsze ekipy, plus cztery zespoły z trzecich miejsc z najlepszym wynikiem.

Włochy będą bronić mistrzowskiego tytułu z EURO 2020

EURO 2024 rozpocznie się 14 czerwca 2024 roku i potrwa równo miesiąc. Mecz otwarcia (Niemcy – Szkocja) zaplanowano w Monachium, a finał na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Aktualnymi mistrzami Starego Kontynentu są Włosi.

