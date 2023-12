Nie żyje były trener reprezentacji Polski. Tragiczne wieści ze świata futbolu

Wojciech Łazarek był trenerem reprezentacji Polski od sierpnia 1986 do czerwca 1989 roku. Zasłużony szkoleniowiec prowadził reprezentację Polski. Pod jego wodzą Polacy rozegrali 31 spotkań (18 wygrali, 4 zremisowali, 9 przegrali, bilans bramkowy 55:43). Jako zawodnik Łazarek występował na pozycji napastnika, grając w klubach łódzkich, czyli swoim rodzinnym mieście (m.in. Metalowiec, Start, ŁKS), ale również w Lechii Gdańsk.

Wojciech Łazarek nie żyje, legendarny „Baryła” miał 86 lat

Dużo bardziej niż jako piłkarz, Łazarek znany był w roli trenera. Łazarek nazywany „Baryłą” największe sukcesy na krajowym podwórku świętował z Lechem Poznań. Razem z Kolejorzem sięgnął po dwa tytuły mistrzowskie oraz Puchary Polski, w tych samych latach, tj. 1982 i 1984.

– Ze smutkiem informujemy, że w środę, 13 grudnia zmarł trener Wojciech Łazarek. Twórca pierwszych sukcesów Kolejorza miał 86 lat. Pogrążonej w żałobie rodzinie wyrazy współczucia składa cała społeczność Lecha Poznań – napisano po śmierci Łazarka w mediach społecznościowych na profilu Lecha.

Sukcesy Łazarka na krajowym podwórku spowodowały, że dostał szansę na stanowisku selekcjonera Biało-Czerwonych. W tej roli zmienił słynnego Antoniego Piechniczka, czyli medalistę MŚ z 1982 roku.

Trener, który żadnej pracy się nie bał

Spoglądając na karierę trenerską Łazarka, wyzwanie, jakim była reprezentacja Polski, to szczytowe osiągnięcie. Wiele było jednak takich, które śmiało można określić mianem egzotycznych. Jako polski trener piłkarski Łazarek pracował m.in. w Szwecji, Izraelu, Egipcie czy Arabii Saudyjskiej. A mowa o latach 80. i 90. XX wieku, więc niekoniecznie były to wówczas oczywiste kierunki. Co więcej, Łazarek był również trenerem reprezentacji Sudanu (2002-04).

Klubowo poza wspomnianym Lechem „Baryła” pracował również m.in. w Lechii Gdańsk, Olimpii Elbląg, Zawiszy Bydgoszcz, Wiśle Kraków, Widzewie Łódź, ŁKS Łódź, Bałtyku Gdynia czy Jagiellonii Białystok.

