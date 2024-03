Wielki powrót do reprezentacji Polski. Jakub Moder wskazał, ile minut może zagrać

Po raz ostatni Jakub Moder brał udział w meczu reprezentacji Polski, kiedy ta rywalizowała ze Szwecją w barażu do mistrzostw świata. Ten mecz odbył się w marcu 2022 roku, a biało-czerwoni zwyciężyli 2:0. Potem pomocnik występujący na co dzień w Brighton złapał koszmarną kontuzję, a jego leczenie się przedłużało. Na szczęście w ostatnim czasie otrzymuje szansę na grę i otrzymał od Michała Probierza powołanie do kadry.

Moder mówi o swoim zdrowiu

Sam piłkarz nie ukrywa ekscytacji z powodu powrotu do reprezentacji Polski. We wtorek gościł na konferencji prasowej, gdzie odpowiadał na pytania dziennikarzy.

– Równe dwa lata nie było mnie w reprezentacji Polski, więc na pewno super jest do niej wrócić. Najważniejszy jest dla nas awans i mam nadzieję, że uda mi się w miarę możliwości wspomóc chłopaków – podkreślił Moder.

Wiadomo też, jak prezentuje się sytuacja zdrowotna zawodnika Brighton. Moder potwierdził, że po kontuzji nie ma żadnego śladu. – Jeśli chodzi o kolano, to żadnych dolegliwości bólowych już nie ma, więc jestem w stu procentach gotowy, by pojawić się na boisku – dodał.

Ile minut może zagrać Moder?

Dziennikarze poruszyli też temat tego, czy pomocnik będzie w stanie rozegrać cały mecz w narodowych barwach. A to dlatego, że od momentu powrotu do gry w klubie, nie miał jeszcze okazji, by spędzić na placu gry 90 minut. Natomiast w ostatnim czasie są znaki, które mówią, iż Moder będzie mógł grać przez większość spotkania, co sam zresztą potwierdził.

– W ostatni weekend zagrałem 75 minut w meczu Premier League, gdzie intensywność jest na najwyższym poziomie, więc na pewno na taką liczbę minut jestem gotowy – zakończył.

W czwartek reprezentacja Polski zagra z Estonią w półfinale baraży do Euro 2024. Początek spotkania o godzinie 20:45. W przypadku zwycięstwa pięć dni później zmierzy się w finale z kimś z pary Walia – Finlandia.

