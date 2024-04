Ten reprezentant nie cieszy się sympatią Probierza. Świderski ma nad nim przewagę

Wraz z upływającymi tygodniami Michał Probierz może czuć coraz większy ból głowy. Choć prawdopodobnie ma przygotowaną listę kilkudziesięciu nazwisk, które rozważa pod kątem powołań na Euro 2024. Szczególnie duży znak zapytanie może mieć co do napastników. O ile pozycja Roberta Lewandowskiego jest niepodważalna, to nie do końca można być pewnym, czy Karol Świderski będzie zawodnikiem numer dwa na tej pozycji.

Michał Probierz ma nie przepadać za Milikiem

Świderski dołączył w zimowym oknie transferowym do Hellasu Werona w ramach wypożyczenia z Charlotte FC. W nowym klubie nie jest jednak gwarantem wielu bramek. Sam piłkarz prawdopodobnie liczył na więcej szans gry. To może oznaczać słabszą pozycję w reprezentacji Polski. Tym bardziej że w lidze tureckiej rywalizują Adam Buksa i Krzysztof Piątek.

W Serie A występuje także Arkadiusz Milik, ale zdaniem Marka Koźmińskiego napastnik Juventusu nie cieszy się sympatią Michała Probierza. Były reprezentant Polski sugeruje to poprzez fakt, iż gracz „Starej Damy” nie otrzymuje powołań na zgrupowania. Były piłkarz Serie A sugeruje, że niezależnie od dyspozycji Świderskiego, to on cieszy się znacznie większymi notowaniami niż jego starszy kolega grający w czołowym zespole Italii.

– Arek strzelił niedawno gola z Lazio w półfinale Pucharu Włoch, a wcześniej z Atalantą w lidze, ale to nie zmienia jego sytuacji. Chodzi o to, że Karol zawsze dawała dużo reprezentacji, natomiast o Miliku w ostatnich latach nie można tego powiedzieć – powiedział Koźmiński dla TVP Sport. – Ewidentnie widać, że trener Michał Probierz nie przepada za napastnikiem Juventusu. Pomijanie go przy powołaniach o czymś świadczy – dodał były reprezentant Polski.

Statystyki Arkadiusza Milika i Karola Świderskiego

Arkadiusz Milik strzelił w tym sezonie 3 gole w 28 meczach dla Juventusu. W Turynie pełni funkcję zmiennika. Z kolei Karol Świderski zdobył w Hellasie do tej pory tylko jedną bramkę.

