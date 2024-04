Były trener Lecha znalazł nowy klub. Nie wiadomo czy przystąpią do rozgrywek

John van den Brom miał burzliwy okres pracy w Lechu Poznań. Belg objął zespół po architekcie mistrzowskiego tytułu, Macieju Skorży. Choć nie udało mu się awansować do Ligi Mistrzów, to za kadencji Holendra Kolejorz dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, co można uznać za jeden z największych sukcesów we współczesnej polskiej piłce klubowej. W ostatnich miesiącach pracy zespół ze stolicy Wielkopolski spisywał się jednak bardzo słabo. To sprawiło, że włodarze pożegnali się z 57-latkiem.

Były trener Lecha Poznań przejmie klub w opałach

Po kilku miesiącach przerwy van den Brom najprawdopodobniej wróci na ławkę trenerską. Znów będzie pracować w ojczyźnie, lecz nie na najwyższym szczeblu ligowym. Według doniesień holenderskiego ESPN trener obejmie Vitesse Arnhem. Klub nie ma już szans na pozostanie w Eredivisie za sprawą odjęcia aż 18 punktów za złamanie przepisów. Chodzi o nieprawidłowości finansowe i zaangażowanie rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza (również byłego właściciela Chelsea).

Van den Brom zostanie trenerem klubu z Arnhem pod warunkiem iż ten zachowa licencje. Ma zastąpić Edwarda Sturinga, który był drugim trenerem zespołu w tym sezonie. Zmagania w roli opiekuna rozpoczynał Philipp Cocu.

Dla van den Broma będzie to sentymentalny powrót do klubu, który bardzo dobrze zna. W latach 1986-1993 i 1996-2001 był zawodnikiem Vitesse. Z kolei w latach 2011-2012 pełnił funkcję trenera.

Kariera trenerska Johna van den Broma

Jako trener John van den Brom pracował w wielu holenderskich klubach (ADO Den Haag, AZ Alkmaar, Utrecht), a także w Anderlechcie Bruksela, Al-Taawon i Lechu Poznań. W zespole Kolejorza triumfował w 41 spotkaniach.

