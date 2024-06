To może być wielki krok w karierze reprezentanta Polski. Czeka na współpracę z legendą

Sebastian Szymański może być jedną z ważniejszych postaci w środku pola drużyny Michała Probierza podczas Euro 2024. Zawodnik ma za sobą solidny sezon w Fenerbahce Stambuł, które zakończyło zmagania na drugim miejscu w lidze tureckiej. Choć jego zespół przegrał tylko jeden mecz, to stracił dwa punkty do mistrza, Galatasaray.

Sebastian Szymański komplementuje legendę futbolu

W Stambule doszło do wielkiej zmiany. Nowym trenerem klubowym polskiego zawodnika został legendarny Jose Mourinho. „The Special One”, jak sam się kiedyś obwieścił, po raz pierwszy będzie pracował nad Bosforem. Do tej pory prowadził zespoły w Portugalii, Anglii, Hiszpanii i we Włoszech. Jego ostatnim klubem była AS Roma, w której prowadził Nicolę Zalewskiego.

Temat nowego trenera był jednym z kluczowych podczas konferencji prasowej reprezentacji Polski. Szymański, który zastanawiał się nad zmianą klubów, może zostać, aby pracować ze słynnym Portugalczykiem.

– To „The Special One”. To wielka postać w świecie futbolu, jedna z największych. Nie spodziewałem się, że ktoś taki trafi do mojego klubu. Myślę, że na pewno odnajdzie się w tureckiej piłce. Jest tam dużo pasji, a on to uwielbia. Mam nadzieję, że nasza współpraca też będzie dobra – powiedział Szymański. – Po tak dobrym sezonie oraz przez fakt, że tak wielki trener przychodzi do mojego klubu, nic nie stracę, jeśli zostanę i będę pracował z Jose Mourinho – dodał pomocnik.

twitter

Sebastian Szymański nakłoni na transfer Zalewskiego?

Szymański dodał, że rozmawiał o nowym trenerze z Nicolą Zalewskim. Zażartował podczas konferencji, że próbował go zachęcić do dołączenia do jego zespołu. Zawodnik AS Romy nie cieszy się zaufaniem trenera Daniele De Rossiego i może opuścić zespół ze stolicy Włoch.

Czytaj też:

Kylian Mbappe przemówił po transferze do Realu Madryt. „Nikt nie jest w stanie zrozumieć”Czytaj też:

Najwyższe zwycięstwo w historii. Reprezentacja Polski wygrała na Euro 15:0!