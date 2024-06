Kylian Mbappe przemówił po transferze do Realu Madryt. „Nikt nie jest w stanie zrozumieć”

To była saga transferowa, która ciągnęła się latami. Kylian Mbappe od dłuższego czasu był namawiany na transfer do Realu Madryt, ale działacze Paris Saint-Germain znajdowali sposób, zatrzymać swoją największą gwiazdę u siebie. Ostatecznie po siedmiu latach gry w paryskim klubie zdecydował się go opuścić.

Kylian Mbappe zabrał głos po transferze

W poniedziałkowy wieczór Real Madryt w bardzo krótkim komunikacie ogłosił, że Mbappe został zakontraktowany na pięć najbliższych sezonów. Kibice długo wyczekiwali na informację nie tylko potwierdzającą transfer, ale także długość umowy. Sam piłkarz niedługo później zabrał głos w mediach społecznościowych.

Co bardzo ciekawe, oprócz wpisu w trzech językach, opublikował kilka zdjęć w koszulce Realu Madryt, pokazując, jak bardzo zależało mu na dołączeniu do tego klubu.

„Marzenie się spełniło. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę dołączyć do mojego wymarzonego klubu, jakim jest Real Madryt. Nikt nie jest w stanie zrozumieć, jak bardzo jestem teraz podekscytowany. Nie mogę się doczekać, aż was zobaczę, Madridistas, dziękuję za wasze niewiarygodne wsparcie. Hala Madrid!” – tak brzmiały pierwsze słowa Mbappe po tym, jak został zawodnikiem Królewskich.

Świetne statystyki w Paris Saint-Germain

Kiedyś Mbappe zarzekał się, że opuści Paryż dopiero w momencie, gdy wygra z PSG Ligę Mistrzów. To nie miało miejsca, ale Francuz zrobił dla klubu wiele dobrego. Wystąpił w 308 meczach w barwach tego klubu, w których strzelił 256 goli i zaliczył 108 asyst. Z PSG zdobył 15 trofeów, w tym 6 tytułów mistrza kraju, a jego klasę piłkarską potwierdza fakt, że aż 6-krotnie zostawał królem strzelców Ligue 1. Teraz spróbuje sięgnąć po upragnioną Ligę Mistrzów z zespołem, który wygrywał te rozgrywki najczęściej w historii. Mowa tutaj o 15 zwycięstwach.

