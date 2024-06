Michał Probierz ze specjalną prośbą do kibiców reprezentacji. Padła jasna deklaracja

Selekcjoner reprezentacji pojawił się razem z Robertem Lewandowskim na spotkaniu z dziennikarzami. Polacy od 2 czerwca będą przygotowywać się w Warszawie do Euro 2024. Biało-Czerwoni rozegrają w tym czasie dwa mecze towarzyskie, najpierw z Ukrainą (7 czerwca), a następnie z Turcją (10 czerwca), oba na PGE Narodowym.

Michał Probierz o celach na ME i specjalnym apelem dla kibiców

Selekcjoner i kapitan reprezentacji odpowiedzieli na wiele pytań dziennikarzy. Nie brakowało tych dotyczących samej selekcji, nadziei na turniej w Niemczech, czy nadchodzących dni zgrupowania.

Probierz na koniec spotkania, zabrał głos ws. celów kadry na ME. Nie zabrakło również specjalnego przekazu dla kibiców reprezentacji.

– Jeżeli wyjdziemy z grupy, z mega silnej grupy, to będziemy mega mocnym zespołem. To akurat wiadome. Dlatego chcemy wyjść z grupy, chcemy, żeby tak właśnie było na Euro […] Kibiców proszę o to, żeby wsparli, bo ta wiara jest kluczem. Najważniejszy jest zespół. Widać po tych zawodnikach, którzy przyjechali, taką radość. Obyśmy w tych meczach pokazali klasę jako drużyna. I to od samego początku. Na pewno nic nie będziemy zmieniać. Będziemy starali się tak samo przygotowywać i grać, tak jak dotychczas, w tych moich meczach, w których byłem trenerem – przyznał na konferencji prasowej selekcjoner Polaków.

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

Czytaj też:

Robert Lewandowski zdradził, co z końcem kariery w reprezentacji. „Muszę coś poczuć”Czytaj też:

Fatalne wieści z meczu reprezentacji. Kuriozalny gol i kontuzja wybrańca Probierza