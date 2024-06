Taki plan ma Michał Probierz. Chodzi o ścisłą kadrę na Euro 2024

Michał Probierz w ubiegłym tygodniu wywrócił polskie media do góry nogami. Podczas gdy dziennikarze mieli w teorii czekać do popołudnia 29 maja na skład szerokiej kadry na Euro 2024, selekcjoner podał nazwiska kilka godzin wcześniej podczas golfowej konferencji prasowej.

Michał Probierz znów może zaskoczyć ze składem

To był jednak szeroki skład, z którego 51-latek będzie musiał usunąć trzech graczy. Limit piłkarzy na mistrzostwa Europy wynosi 26 piłkarzy, podczas gdy na zgrupowaniu przebywa obecnie 29 plus Mateusz Kochalski (tylko trenuje z kadrą). Jak donosi „Przegląd Sportowy” Probierz ogłosi turniejową drużynę po meczu towarzyskim z Ukrainą. Co ważne nie zrobi tego na konferencji prasowej tuż po spotkaniu, choć do końca piątkowego dnia PZPN musi zgłosić kadrę do UEFA.

W związku z tym Probierz ma teoretycznie trzymać skład w tajemnicy. Do personaliów odniesie się dzień później podczas kolejnej konferencji prasowej poświęconej stricte powołaniom. Nie wiadomo jednak czy trener nie dokona powtórki z rozrywki. Ubiegłotygodniowy manewr był spowodowany między innymi przeciekami, które wyszły do prasy. Od wielu dni mówiło się wówczas między innymi o absencji Matty’ego Casha, która później została potwierdzona przez trenera.

W przypadku wąskiej kadry kluczowe znaczenie dla niektórych decyzji Probiera może mieć jednak sparing z Ukrainą. Z tego też powodu Probierz teoretycznie nie chce, by temat powołań „przykrył” mecz towarzyski.

twitter

Polska zagra dwa sparingi przed początkiem Euro 2024

Spotkanie pomiędzy Polską a Ukrainą zaplanowano na piątek, 7 czerwca na godzinę 20:45. Przed startem Euro 2024 Biało-Czerwoni zmierzą się także z Turcją (poniedziałek, 10 czerwca, godzina 20:45). Oba mecze odbędą się na warszawskim Stadionie Narodowym.

Czytaj też:

Bojkot meczu będzie ich słono kosztować. UEFA nie ma litościCzytaj też:

Niemcy rozbici przez reprezentację Polski. Koncert biało-czerwonych we Francji!