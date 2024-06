Niemcy rozbici przez reprezentację Polski. Koncert biało-czerwonych we Francji!

Reprezentacja Polski w amp futbolu rozgrywa jak na razie fenomenalny turniej we francuskim Evian. Nasi zawodnicy rozpoczęli fazę grupową od wysokich zwycięstw z Grecją (7:0) oraz Szkocją (15:0). W tym drugim przypadku mieliśmy do czynienia z najwyższym triumfem w historii Euro w amp futbolu.

Polska kontrolowała reprezentację Niemiec

O pierwsze miejsce w grupie D biało-czerwoni rywalizowali z Niemcami. Przed tym spotkaniem byli faworytem i udowodnili swoją wartość na boisku. W 12. minucie Polska wyszła na prowadzenie po trafieniu Bartosza Łastowskiego. Później okazji bramkowych nie było wiele, ale wydaje się, że to nasz zespół grał lepiej.

Przewaga została potwierdzona w 24. minucie i to po jakiej akcji! Wydawało się, że Adrian Bąk oddaje strzał z dalekiej odległości, a on tymczasem wypatrzył świetnie ustawionego przed bramką Kamila Rośka, a ten strzałem bez przyjęcia pokonał golkipera rywali. Wynik 2:0 utrzymał się do przerwy.

Niemcy rozbici przez Polaków. Pewne zwycięstwo w grupie D

Po wznowieniu gry nasza reprezentacja jeszcze bardziej podkręciła tempo. Kapitalnie spisywaliśmy się w ofensywie. W 28. minucie po strzale Bąka piłkę dobijał Marcin Oleksy i było już 3:0. Na tym nie poprzestaliśmy do końca meczu atakowaliśmy Niemców i strzeliliśmy jeszcze trzy gole. Zrobili to kolejno: Marcin Warakomski, Jakub Kożuch i w samej końcówce rywalizacji Bartosz Łastowski. W międzyczasie świetną okazję mieli przeciwnicy, ale Igor Woźniak fenomenalnie sparował piłkę na słupek.

Pokonaliśmy Niemców 6:0, a to oznacza, że w fazie grupowej zanotowaliśmy bilans bramek 28:0. Reprezentacja Polski w amp futbolu potwierdziła medalowe aspiracje na mistrzostwach Europy i za dwa dni zmierzy się w ćwierćfinale z Irlandią. Powinno być dużo trudniej niż w grupie, ale na razie oglądamy we francuskim Evian koncert biało-czerwonych!

