Zaskakujące informacje. Michał Probierz wysłał ośmiu piłkarzy na odpoczynek

Do pierwszego meczu reprezentacji Polski na Euro 2024 pozostało już tylko dziewięć dni. Kadra jest zatem na finiszu przygotowań do turnieju, a Michał Probierz podejmuje ostatnie decyzje związane z ostatecznym kształtem zespołu, który zabierze ze sobą do Niemiec. W piątek do północy trzeba podać 26 nazwisk piłkarzy, którzy zostaną zgłoszeni do mistrzostw Europy, stąd też mecz towarzyski z Ukrainą może być dla niektórych decydujący.

Probierz zaskoczył. Ośmiu piłkarzy skreślonych

Na stronie uefa.com pojawiła się w piątek rano informacja, że Probierz nie powołał do kadry na mecz z Ukrainą aż ośmiu zawodników. W teorii mógł podziękować tylko trzem graczom, ale postawił na większą liczbę, co może budzić zaskoczenie. Można się natomiast spodziewać, że każdy z wymienionych zawodników dostaje okazję do odpoczynku, bo ma zapewniony wyjazd do Niemiec.

Z Ukrainą na pewno nie zagrają: Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Damian Szymański, Krzysztof Piątek i Karol Świderski.

Przypomnijmy, że po spotkaniu z Ukrainą zmierzymy się jeszcze w ramach sparingu z reprezentacją Turcji. Ten mecz odbędzie się 10 czerwca i również zostanie rozegrany na PGE Narodowym.

Kadra reprezentacji Polski na mecz towarzyski z Ukrainą

Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Marcin Bułka (OGC Nice)

Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Empoli FC), Paweł Bochniewicz (sc Heerenveen), Jakub Kiwior (Arsenal Londyn), Tymoteusz Puchacz (FC Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Sebastian Walukiewicz (Empoli FC)

Pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Moder (Brighton&Hove Albion), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Michał Skóraś (Club Brugge), Kacper Urbański (Bologna FC), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Jakub Kałuziński (Antalyaspor)

Napastnicy: Adam Buksa (Antalyaspor), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus Turyn)

Spotkanie z Ukrainą rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisję można oglądać na antenie TVP 1 oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Szlachetny gest PZPN. Piłkarze uczczą pamięć zmarłego żołnierzaCzytaj też:

Michał Probierz wzbudza skrajne emocje. Trener, który może dać Polsce sukces