Dramat po golu dla reprezentacji Polski. Szokujące sceny na PGE Narodowym

Drugi mecz z rzędu reprezentacja Polski rozpoczęła od szybkiego trafienia do siatki. Niestety, ponownie brakowało też szczęścia drużynie trenera Michała Probierza. W starciu przeciwko Ukrainie (3:1) kontuzji doznał Arkadiusz Milik. Tym razem padło na Karola Świderskiego, który chwilę wcześniej... otworzył wynik spotkania dla Biało-Czerwonych.

Polska – Turcja. Kuriozalna kontuzja Karola Świderskiego

Dokładnie w 12. minucie Polacy wyszli na prowadzenie. Najpierw świetne podanie Jana Bednarka, następnie przytomne rozegranie duetu napastników, gdzie nie Robert Lewandowski, a Karol Świderski przytomnie zamknął akcję golem. Cóż jednak z tego, kiedy przy celebracji trafienia, napastnik kadry doznał kontuzji.

Po kilku minutach pomocy ze strony sztabu medycznego, Świderski powrócił jeszcze na murawę, ambitnie chcąc grać dalej. Jak się jednak miało okazać, w 19. minucie piłkarz musiał opuścić boisko. Jego miejsce zajął Krzysztof Piątek.

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polscy piłkarze zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie starcie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

