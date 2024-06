Robert Lewandowski nie zagra na Euro 2024? Michał Probierz o kontuzji kapitana

O ile wynikowo reprezentacja Polski pod batutą trenera Michała Probierza nie ma powodów do narzekań, to brakuje tej drużynie w ostatnich tygodniach trochę szczęścia. Można to stwierdzić na podstawie liczby kontuzji, które podczas czerwcowego zgrupowania, tuż przed Euro 2024, dotknęły polski zespół.

Robert Lewandowski kontuzjowany. Jak poważny to uraz?

W spotkaniu z Ukrainą przedwcześnie boisko musiał opuścić Arkadiusz Milik, który niedługo później wylądował na… stole operacyjnym. Swoje dolegliwości mieli również Taras Romanczuk, Nicola Zalewski czy Jakub Kiwior. Na szczęście, poza wspomnianym Milikiem, reszta wydaje się być w pełni dostępna dla trenera Probierza.

Przeciwko Turcji doszło do powtórki sytuacji z początkiem meczu i kontuzją napastnika. Tym razem gola na 1:0 urazem „okrasił” Karol Świderski, źle stając przy lądowaniu w trakcie… radości ze zdobytej bramki.

Co gorsza, z boiska musiał zejść również drugi z podstawowych tego dnia napastników, lider i kapitan, Robert Lewandowski. „Lewy” poczuł ból, najprawdopodobniej mięśniowy, który zasygnalizował, że RL9 może potrzebować odpoczynku, nieco szybciej niż zakładano.

twitter

Czy ta dolegliwość sprawi, że kapitana zabraknie na Euro 2024? Głos w tej sprawie zabrał po meczu selekcjoner Polaków.

– Robert ma lekki uraz i miejmy nadzieję, że tu nie powinno być problemów. Karol podkręcił staw skokowy. Dopiero po badaniach będzie wiadomo, jaka jest sytuacja. Również zmiana Pawła Dawidowicza była spowodowana lekkim urazem. Mam nadzieję, że cała trójka dojdzie do pełni zdrowia po paru dniach. Nie będziemy nikogo dowoływać – powiedział na konferencji prasowej Probierz, nieco uspokajając sytuację.

Dwa zwycięstwa Polaków przed starem Euro 2024

Drużyna trenera Probierza ma powody do zadowolenia. Polacy zdali dwa sprawdziany przed wyjazdem na turniej w Niemczech. Biało-Czerwoni pokonali na PGE Narodowym, w kolejności, najpierw 3:1 Ukrainę, a następnie 2:1 Turcję. Obaj rywale to finaliści niemieckiego Euro, więc tym cenniejsze są tu wyniki dla polskiej drużyny.

Polscy piłkarze zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie starcie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Czytaj też:

To on ma być liderem defensywy reprezentacji Polski. „Mentalność to podstawa w piłce”Czytaj też:

Ostatni sprawdzian Polaków pod znakiem zwycięstwa. Probierz może mieć... problem