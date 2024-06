Polacy wytrwali napór i zdobyli gola! Zobacz trafienie Adama Buksy

Polska absolutnie nie była faworytem w starciu z Holandią na otwarcie Euro 2024. Nasi rywale kapitalnie spisywali się w pierwszych minutach i oddawali już pierwsze strzały. Oranje byli zdeterminowani, by otworzyć wynik. Tak się jednak nie stało.

Adam Buksa strzelcem pierwszego gola dla Polski

Po 10 minutach gry widzieliśmy momenty, kiedy biało-czerwoni spisywali się zdecydowanie lepiej niż wcześniej. W 16. minucie mieliśmy stały fragment. Kapitalnie z rzutu rożnego dośrodkował Piotr Zieliński, a najwyżej w górę wyskoczył Adam Buksa. Polski napastnik przegrał wcześniej kilka pojedynków z Virgilem van Dijkiem, ale w najważniejszym momencie mu uciekł i popisał się świetnym uderzeniem.

Na trybunach wśród polskich kibiców zapanowało szaleństwo. Z dumą brawa z ławki rezerwowych bił Robert Lewandowski, któremu nie pozostaje nic innego, jak przyglądać się kolegom z drużyny. Poniżej można zobaczyć gola Buksy.

Holandia wyrównała po bramce Gakpo

Można było się spodziewać, że po straconym golu Holendrzy ruszą do ataku. Nasza defensywa kilka razy znajdowała się w opałach, lecz nawet jeśli obrońcy nie zatrzymywali rywali, to robił to Wojciech Szczęsny.

Niestety w 29. minucie straciliśmy bramkę. Nicola Zalewski w błędny sposób przerzucił ciężar gry, bo piłka trafiła w centrum boiska. Podopieczni Ronalda Koemana przejęli piłkę i mieli przewagę. Wykorzystali to w umiejętny sposób. Zza pola karnego uderzył Cody Gakpo i piłka po rykoszecie wpadła do siatki.

