Polski piłkarz kończy karierę reprezentacyjną? Wymowne obrazki

Korespondenci „Przeglądu Sportowego”, którzy są obecni w Hanowerze, gdzie stacjonuje reprezentacja Polski na Euro 2024, byli świadkami zaskakujących obrazków. Na jednym z treningów piłkarze stanęli w kółku, gdzie podziękowano Mateuszowi Kochalskiemu za wsparcie w treningach naszych bramkarzy.

Reprezentant Polski kończy przygodę z kadrą?

Jak informuje Dominik Wardzichowski, chwilę później doszło do uroczystości z Kamilem Grosickim. Według relacji wygłosił on mowę, potem dostał brawa oraz uściskał się z każdym z zawodników. „Przekaz jest jasny: to jego pożegnanie z kadrą. We wtorek przeciwko Francji może zagrać po raz ostatni” – czytamy.

„Kamil Grosicki zaczął trening od przemowy dla całej drużyny, zakończyły ją brawa, a później były uściski z każdym z kolegów. To pożegnanie z kadrą, ostatni trening” – napisał dziennikarz na Twitterze.

twitter

Kamil Grosicki zwołał specjalną konferencję prasową

Z udziałem Kamila Grosickiego odbyła się specjalna konferencja prasowa, na której piłkarz potwierdził te doniesienia. „O tej decyzji myślałem już w trakcie sezonu. Moim celem było pojechać na ten turniej i ten cel zrealizowałem. Ostateczną decyzję o końcu kariery reprezentacyjnej podjąłem przed meczem z Holandią” – przyznał.

– Chciałbym podziękować przede wszystkim kibicom, którzy przez te lata wspierali mnie i reprezentację, również kolegom z drużyny, że mogliśmy spędzić wiele pięknych chwil w kadrze i godnie reprezentować nasz kraj – dodał.

twitter

Kariera reprezentacyjna Kamila Grosickiego

Dla Kamila Grosickiego Euro 2024 jest piątym wielkim turniejem. Jednak ta impreza, podobnie jak ta prawie dwa lata temu w Katarze jest taką, w której nie odgrywa ogromnej roli na boisku. „Grosik” najlepszy czas miał za kadencji Adama Nawałki, kiedy zdobył 12 goli i dodał 16 asyst (łącznie ma 17 goli i 24 asysty w reprezentacji Polski). Na bieżących mistrzostwach Starego Kontynentu skrzydłowy pojawił się na boisku w końcówce spotkania z Austrią, a w szatni pełni rolę motywatora i wsparcia dla młodszych kolegów.

Występ w końcówce meczu Polska – Austria był dla Kamila Grosickiego 94. meczem z orzełkiem na piersi, co dale mu 10. miejsce w rankingu wszech czasów. Spośród grających zawodników więcej ma tylko Robert Lewandowski (151. występów). Czy „Grosika” zobaczymy w meczu z Francją? Tego przekonamy się już we wtorek 24 czerwca o godz. 18:00. W tej potyczce nie zobaczymy na pewno Wojciecha Szczęsnego, który po Euro planuje zakończyć karierę w kadrze.

Czytaj też:

Kto zastąpi Wojciecha Szczęsnego? Michał Probierz ma swojego faworytaCzytaj też:

Dramat podczas meczu Euro 2024. Piękna postawa Węgrów i Dominika Szoboszlaia