Polski piłkarz kończy karierę reprezentacyjną? Wymowne obrazki

Korespondenci "Przeglądu Sportowego", którzy są obecni w Hanowerze, gdzie stacjonuje reprezentacja Polski na Euro 2024, byli świadkami zaskakujących obrazków. Na jednym z treningów piłkarze stanęli w kółku, gdzie podziękowano Mateuszowi Kochalskiemu za wsparcie w treningach naszych bramkarzy.

Jak informuje Dominik Wardzichowski, chwilę później doszło do uroczystości z Kamilem Grosickim. Według relacji wygłosił on mowę, potem dostał brawa oraz uściskał się z każdym z zawodników. "Przekaz jest jasny: to jego pożegnanie z kadrą. We wtorek przeciwko Francji może zagrać po raz ostatni" – czytamy.

"Kamil Grosicki zaczął trening od przemowy dla całej drużyny, zakończyły ją brawa, a później były uściski z każdym z kolegów. To pożegnanie z kadrą, ostatni trening" – napisał dziennikarz na Twitterze.

twitter

Wkrótce więcej informacji