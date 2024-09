Tak Robert Lewandowski zareagował na koniec kariery Szczęsnego. „Zostawia mnie”

Reprezentacja Polski szykuje się do początku kolejnej edycji Ligi Narodów. Po raz pierwszy zabraknie w niej Wojciecha Szczęsnego, który w ostatnich dniach ogłosił zakończenie kariery – zarówno klubowej, jak i kadrowej. Decyzja byłego bramkarza Juventusu zaskoczyła kibiców, kolegów, ale nie samego zawodnika. Michał Probierz musi znaleźć nowego pierwszego bramkarza.

Robert Lewandowski zażartował z zakończenia kariery przez Szczęsnego

Choć nie brakuje w Polsce dobrych bramkarzy, to Szczęsny wnosił wielki spokój w meczach o najwyższą stawkę, stajać się jednym z najlepszych specjalistów od rzutów karnych w Europie. Urodzony w 1990 roku gracz słynął także z wielkiego poczucia humoru. Do historii przeszła już jego zażyła relacja z Grzegorzem Krychowiakiem, który kilka miesięcy temu ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.

Decyzja Szczęsnego była jednym z najchętniej poruszanych wątków podczas pierwszej wrześniowej konferencji prasowej. Do sprawy odwołał się zarówno Michał Probierz, jak i Robert Lewandowski. Kapitan kadry żartuje, że czuje się pozostawiony przez kolegę.

– Na pewno to z jednej strony smutna wiadomość, że taki piłkarz i osobowość odchodzą z reprezentacji. Z drugiej, wielkie słowa uznania za to, co dokonał. Byłem zły na tę decyzję, że mnie zostawia. Ale trzeba to szanować. Wielki szacunek za to co wniósł na boisku, ile wniósł kolorytu.

Kariera Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski.

„Uważam, że Wojtek nie wytrzyma, jest jeszcze młody i wróci do grania” – powiedział z kolei Michał Probierz. Selekcjoner, póki co nie chciał zbyt mocno rozmawiać na temat potencjalnego meczu pożegnalnego bramkarza.

Wojciech Szczęsny rozegrał w narodowych barwach 84 spotkania. Brał udział w mistrzostwach świata 2018, 2022 oraz mistrzostwach Europy w latach 2012-2024.

