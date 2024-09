Zbigniew Boniek zachwycony polskim piłkarzem. Zadedykował mu kilka słów

Wielu kibiców z ciekawością przyglądało się temu, jak reprezentacja Polski zaprezentuje się na otwarcie Ligi Narodów po niedaunym Euro 2024. Owszem, na turnieju w Niemczech można było dostrzec dobre momenty gry biało-czerwonych, ale to było za mało, by wyjść z grupy. Ze Szkocją natomiast drużyna prowadzona przez Michała Probierza wyciągnęła maksimum, zwyciężając 3:2. Bohaterem został Nicola Zalewski, który znalazł docenienie w oczach Zbigniewa Bońka.

Boniek pisze po włosku do Zalewskiego

Co prawda w ostatnim czasie Boniek jest posądzany o działanie na szkodę Polskiego Związku Piłki Nożnej w czasie swojej prezesury za co otrzymał zarzut prokuratorski, ale to nie sprawia, że nie śledzi tego, co dzieje się wokół kadry. Tymczasem w meczu ze Szkocją Zalewski strzelił decydującego gola z rzutu karnego, a łącznie wywalczył dwie jedenastki.

Na platformie X Boniek udostępnił grafikę Kanału Sportowego związaną z występami Zalewskiego w reprezentacji Polski. 22-latek wystąpił w 10 spotkaniach kadry za kadencji Michała Probierza. W każdym z tych pojedynków zagrał w podstawowym składzie. Zdobył w nich dwie bramki i zanotował cztery asysty.

„Leri grande partita, 1 goal, procurati due rigori. Bravo Nicola” (tłumaczenie: świetny mecz wczoraj, jedna bramka, wywalczone dwa karne. Brawo Nicola) – taki wpis pojawił się na koncie Bońka.

Chorwacja czeka na Polskę

Wielu kibiców docenia Zalewskiego za to, że zostawia serce na boisku podczas meczów reprezentacji Polski. Gra na świetnym poziomie, mimo że w AS Romie nie może liczyć na dużą dawkę występów.

Teraz będzie mógł znowu potwierdzić swoją klasę w kadrze. W niedzielę na naszych piłkarzy będzie czekać mecz z Chorwacją w Osijeku. Początek o godzinie 20:45.

