Reprezentacja Polski pogorszyła swoją sytuację. Sprawdź tabelę Ligi Narodów

Reprezentacja Polski przyjechała do Osijeku po zwycięstwie nad Szkocją 3:2. W pierwszej kolejce Ligi Narodów zwycięstwo odnotowaliśmy głównie dzięki fenomenalnemu występowi Nicoli Zalewskiego, który też w końcówce zdobył bramkę dającą trzy punkty. W drugim starciu – rozgrywanym wtedy równocześnie – Portugalia pokonała na własnym stadionie Chorwację 2:1.

Polska słabsza od Chorwacji

W niedzielę podopieczni Michała Probierza kompletnie nie mieli argumentów do tego, by powiększyć swój dorobek punktowy. Zagrali bardzo słaby mecz w Osijeku, a Chorwacja zwyciężyła 1:0 po bramce Luki Modricia. To właściwie najniższy wymiar kary wymierzony naszej reprezentacji. Oczywiście Polacy także mieli okazje strzeleckie, ale Chorwaci pudłowali na potęgę i wydaje się, że mogli zanotować zdecydowanie więcej trafień.

W drugim starciu drugiej kolejki grupy 1. dywizji A Ligi Narodów Portugalia ograła Szkocję 2:1. Faworyci tego pojedynku przegrywali co prawda 0:1, ale później zdołali odrobić straty. To sprawia, że w tabeli prowadzą z kompletem sześciu punktów. Później mamy Chorwatów i Polaków, gdzie wyżej sklasyfikowani są ci pierwsi ze względu na zwycięstwo w bezpośrednim pojedynku. Zestawienie zamykają Szkoci, którzy oba swoje pojedynki przegrali jedną bramką. Poniżej można zobaczyć, jak wygląda tabela po dwóch seriach spotkań.

Kolejne spotkania Polski w Lidze Narodów

Następne mecze Ligi Narodów odbędą się w październiku. Reprezentacja Polski rozegra dwa pojedynki w Warszawie. Najpierw zmierzy się z Portugalią (12.10), a trzy dni później rywalem biało-czerwonych będzie Chorwacja. Zakończenie fazy grupowej Ligi Narodów nastąpi w listopadzie. W dywizji A do dalszej fazy rozgrywek awansują po dwie najlepsze ekipy ze wszystkich czterech grup.

