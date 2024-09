Nicola Zalewski z transferem last minute? To byłby hit!

Nicola Zalewski nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych, jeśli chodzi o karierę klubową. Nie da się ukryć, że Polak nie należy do ulubieńców trenera AS Romy Daniele De Rossiego. Legenda reprezentacji Włoch nie widzi gracza kadry Probierza w swojej układance. Włodarze klubu ze stolicy Italii próbowali już pozbyć się zawodnika w ostatnich miesiącach, lecz ten nie przystał na ofertę z PSV Eindhoven. Być może zdecyduje się na inną.

Nicola Zalewski może w ostatniej chwili zmienić klub

Pomimo braku gry w klubie Zalewski cieszy się dużym zaufanie Michała Probierza. Piłkarz odpłacił się selekcjonerowi dobrą grą podczas pierwszych spotkań Ligi Narodów. Był bohaterem wygranego spotkania przeciwko Szkocji, strzelając decydująco o trzech punktach gola na 3:2. W starciu z Chorwatami również starał się walczyć, ale rywale byli sporo lepsi od całego biało-czerwonego zespołu.

Włoscy dziennikarze nie ukrywają, że mało kto będzie w Romie płakać za zawodnikiem. W związku z tym klub nie powinien mu robić problemów przy transferze last minute. Według informacji „Sky Sport” Zalewski może w ostatniej chwili dołączyć do tureckiego Galatasaray Stambuł. Mistrz Turcji dokonał już jednego hitowego wzmocnienia, wypożyczając z Napoli Victora Osimhena. W przeciwieństwie do większości europejskich państw, rynek transferowy nad Bosforem zamyka się 13 września. Uczestnik mistrzostw świata 2022 i mistrzostw Europy 2024 miałby przenieść się do klubu prowadzonego przez Okana Buruka na zasadzie transferu definitywnego.

twitter

Kariera i osiągnięcia Nicoli Zalewskiego

Nicola Zalewski zadebiutował w pierwszej kadrze Polski w 2021 roku. Do tej pory rozegrał 23 spotkania, zdobywając dwie bramki. Wraz z AS Romą dwa lata temu wygrał Ligę Konferencji Europy.

Czytaj też:

Polscy kibice zaatakowani w Chorwacji. Są zatrzymaniCzytaj też:

Robert Lewandowski zdiagnozował bolączkę kadry. „Tam Chorwaci nas zdominowali”