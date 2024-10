Kolejni reprezentanci pożegnają się z kadrą! „Jesteśmy w kontakcie z oboma”

Nie jest bowiem tajemnicą, że kolejka tych, którzy zasługują na możliwość zakończenia swojego reprezentacyjnego etapu, jest więcej. Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak to piłkarze, którzy nadal występują w swoich klubach. Choć w przypadku tego pierwszego, niedawno nastąpił głośny powrót z emerytury, kiedy w potrzebie znalazł się lider ligi hiszpańskiej – FC Barcelona.

PZPN planuje pożegnać Kamila Glika i Kamila Grosickiego

To jednak nie są jedyni, byli reprezentanci, którzy nadal grają, a zasłużyli na miłe zakończenie swojego etapu w drużynie narodowej. Póki co w październiku będzie jednak okazja do tego, żeby uhonorować Szczęsnego i Krychowiaka. Będzie to mieć miejsce podczas sobotniego meczu Polska – Portugalia.

– Byliśmy umówieni z nimi wcześniej i dotrzymujemy ustaleń z zawodnikami. Będzie koszulka pamiątkowa, wyjście na płytę boiska, oklaski od kibiców. Nie będzie ich występu w oficjalnym meczu, ale pamiętajmy, że Liga Narodów wkracza w decydującą fazę i trudno byłoby wyobrazić ich uczestnictwo w spotkaniu. Na pewno postaramy się, żeby ich pożegnanie odbyło się w należytym stylu i klimacie. To jedni z najważniejszych zawodników dla reprezentacji Polski w ostatniej dekadzie i za te lata na boisku trzeba oddać im szacunek i odpowiednio celebrować – cytuje słowa Wachowskiego TVP Sport.

Następni w kolejce są za to Kamil Glik i Kamil Grosicki. Obaj występują w PKO BP Ekstraklasie, odpowiednio w Cracovii oraz Pogoni Szczecin.

– Myślę, że ten moment pożegnań nastąpi niedługo. Jesteśmy w kontakcie z oboma Kamilami, rozmawialiśmy już wstępnie. To na razie melodia przyszłości. Może tą okazją będą mecze listopadowe – uzupełnił sekretarz generalny federacji.

Liga Narodów UEFA: Kiedy w październiku zagra reprezentacja Polski?

Biało-Czerwoni mają przed sobą dwa kolejne mecze grupowe. Warto przypomnieć, że we wrześniu Polacy rozegrali dwa starcia wyjazdowe. Drużyna prowadzona przez trenera Michała Probierza rozpoczęła od wygranej 3:2 nad Szkocją. Kilka dni później Polacy nie zdołali jednak powtórzyć korzystnego wyniku w roli przyjezdnych, przegrywając 0:1 z Chorwacją.

W październiku Polska zagra dwukrotnie jako gospodarz na PGE Narodowym. W sobotę (tj. 12 października) rywalem będzie Portugalia, m.in. z Cristiano Ronaldo w składzie. Trzy dni później, czyli we wtorek (tj. 15 października) Polacy będą mieć okazję do rewanżu za wrześniową porażkę. Na warszawskim obiekcie odbędzie się mecz Polska – Chorwacja.

Początek obu meczów od godziny 20:45. Spotkania Polska – Portugalia oraz Polska – Chorwacja będą pokazywane w TVP 1. Dodatkowo transmisja będzie dostępna również za pośrednictwem TVP Sport oraz internetowo na stronie internetowej TVP Sport i specjalnie dedykowanej aplikacji.

