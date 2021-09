Gianluigi Buffon broni Wojciecha Szczęsnego: To najlepszy wybór

Juventus przechodzi na początku sezonu 2021/2022 trudne chwile. Drużyna z czterech spotkań Serie A wyciągnęła tylko dwa punkty i znajduje się obecnie na 18. miejscu w tabeli. Cztery bramki strzelone i sześć straconych pokazują tylko, że w formie nie jest ani atak, ani defensywa Starej Damy. Gianluigi Buffon, wieloletni zawodnik ekipy z Turynu uważa jednak, że to, z czym zmaga się teraz Juve jest naturalnym procesem. – To nic niezwykłego. Drużyna jest w trakcie przebudowy. Allegri to uznany trener i zna ten klub, jak nikt inny. Spokojnie mogą odrobić straty – powiedział legendarny golkiper w rozmowie ze Skysports.it.

Buffon broni Szczęsnego

Zła forma Juventusu dotyczy również samego Szczęsnego, który przed niedzielnym meczem przeciwko Milanowi nie mógł pochwalić się dobrą dyspozycją. W Turynie zaczęto narzekać na reprezentanta Polski i upatrywać w nim winowajcy niektórych straconych bramek. Buffon wypowiedział się w kwestii opinii niektórych osób, że legendarny bramkarz powinien zostać w Juve jeszcze na kolejny sezon. – Ja zamiast Szczęsnego? Nie. Juventus wybrał odpowiedniego człowieka do zastąpienia mnie. Niezależnie od tego, co dzieje się teraz to jest najlepszy wybór – powiedział obecny golkiper Parmy.

