Napoli rozgromiło Sampdorię. Wspaniała bramka Piotra Zielińskiego

Napoli pod wodzą Luciano Spallettiego zanotowało fantastyczny start sezonu 2021/2022. Drużyna, w której gra Piotr Zieliński wygrała wszystkie dotychczasowe pięć spotkań Serie A i z kompletem punktów zasiada na czele tabeli ligi włoskiej. Neapolitańczycy mają już 14 goli zdobytych i tylko dwa stracone. W czwartek na listę strzelców wpisał się popularny „Zielu”.

4:0 i do domu

Napoli już drugie spotkanie Serie A z rzędu wygrywa wynikiem 4:0. Najpierw tak dotkliwej porażki doświadczyło Udinese, a wczoraj z wysoką przegraną musiała pogodzić się Sampdoria. Strzelcem jednej z bramek był Piotr Zieliński, dla którego było to pierwsze trafienie w sezonie 21/22. Hirving Lozano wycofał piłkę z głębi pola karnego przeciwnika, wprost pod nogi Biało-Czerwonego. Ten niewiele myśląc przymierzył lewą nogą, a futbolówka w mgnieniu oka znalazła się w siatce.

Sytuacja w tabeli Serie A

Napoli zajmuje obecnie pierwszej miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Na drugiej i trzeciej pozycji z 13 punktami znajdują się dwa mediolańskie kluby: Inter i Milan. Ostatnie miejsce dające kwalifikację do Ligi Mistrzów należy obecnie do AS Romy, prowadzonej przez Jose Mourinho. Juventus Wojciecha Szczęsnego obecnie jest na odległym 12. miejscu.

