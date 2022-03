Krzysztof Piątek piłkarzem miesiąca w Fiorentinie! Zobacz gole polskiego napastnika

Krzysztof Piątek od początku roku 2022 błyszczy formą na włoskich boiskach. Po kruchym okresie w Herthcie Berlin Polak udał się na wypożyczenie do Fiorentiny i tam jak na razie zachwyca skutecznością. W dziewięciu do tej pory rozegranych spotkaniach reprezentant Biało-Czerwonych zdołał ustrzelić już sześć bramek. Cztery z nich napastnik zdobył w lutym, co ostatecznie dało mu tytuł gracza miesiąca w Fiorentinie.

Krzysztof Piątek - pewniak z rzutów karnych

Piątek lutowe strzelanie rozpoczął 10 lutego meczem w Pucharze Włoch przeciwko Atalancie BC. Polak wystartował z wysokiego C, ponieważ zaaplikował od razu dwa gole. Pierwszy z nich otworzył wynik spotkania, a drugi dawał wyrównanie na 2:2. Oba trafienia zostały zdobyte z rzutów karnych. Prz drugiej próbie Polak musiał skorzystać jeszcze z dobitki. Viola wygrała ostatecznie 3:2 i zameldowała się w półfinale Pucharu Włoch, gdzie uległa w końcu Juventusowi.

Serie A. Ligowe trafienia Krzysztofa Piątka

W lutym Krzysztof Piątek dwukrotnie trafiał do bramki podczas spotkań Serie A. Piłkarz Fiorentiny najpierw dołożył swoją cegiełkę do wyniku 2:1 w meczu ze Spezią, a później dał wygraną swojej drużynie dzięki jedynemu trafieniu w potyczce z Atalantą BC. Polak już rozpoczął starania o tytuł piłkarza marca w swoim klubie, chociaż o to może być trudniej - półfinał Pucharu Włoch odbył się na samym początku marca i napastnikowi nic nie udało się w nim pokazać. Piątek strzelił natomiast parę dni później w meczu ligowym (1:1) z Hellasem Verona.

