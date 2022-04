Polak na wylocie z klubu. Jest zespół, który chętnie zatrudni pomocnika

Karol Linetty trafił do Torino we wrześniu 2020 roku. Początkowo środkowy pomocnik odgrywał jedną z kluczowych ról w zespole z Turynu. Na jego transfer nalegał Marco Giampaolo. Po czasie jednak szkoleniowiec został zwolniony. Byki się utrzymały, a wraz z nowym sezonem działacze zatrudnili Ivana Jurcicia. Sytuacja reprezentanta Polski uległa drastycznej zmianie. Chorwacki trener niezbyt ceni Polaka. Nie widzi dla 27-latka miejsca w pierwszym składzie, dlatego media coraz częściej donoszą o ewentualnym transferze. W tym sezonie wychowanek Lecha Poznań spędził na boisku zaledwie nieco ponad tysiąc minut.

Karol Linetty może trafić do klubu z Serie B

Kontrakt Karola Linettego obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Jednak wiele wskazuje na to, że środkowy pomocnik nie wypełni go w całości. Zdaniem włoskich dziennikarzy Polak jest zniecierpliwiony zaistniałą sytuacją i nie ma ochoty już dłużej czekać. 27-latek coraz poważniej myśli o odejściu z Torino i wielce prawdopodobne jest to, że nastąpi to w najbliższym oknie transferowym.

Jak informuje portal SerieBnews.com, zainteresowana pozyskaniem Karola Linettego jest podobno występująca obecnie w Serie B AC Monza. Klub, którego właścicielem jest Silvio Berlusconi, walczy o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Polski pomocnik trafiłby do tego zespołu jedynie wtedy, gdy ten będzie grał w Serie A. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek drużyna z północnych Włoch zajmował trzecią lokatę w ligowej tabeli, co daje jej możliwość gry w barażach.

