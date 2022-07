Tak kibice AS Romy przywitali Paulo Dybalę. To musi robić wrażenie

W poprzednim sezonie Paulo Dybala był zawodnikiem Juventusu. Jednakże wraz z końcem czerwca jego umowa ze Starą Damą wygasła, a on stał się tzw. wolnym agentem. Mógł na zasadzie wolnego transferu trafić do każdego klubu na świecie. Media łączyły go chociażby z Interem, ale ostatecznie Argentyńczyk trafił do AS Romy, czyli drużyny z nieco niższej półki.

Co za przyjęcie Paulo Dybali. Fantastyczne sceny

28-latek związał się z rzymskim zespołem trzyletnią umową. Jego przyjście spowodowało, że kibice wpadli w zakupowy szał, wykupując koszulki z jego nazwiskiem. Podobno pobity został rekord należący do Cristiano Ronaldo, jeśli chodzi o sprzedaż trykotów. Na ten moment jednak nie wiadomo, ile dokładnie sprzedano.

Co więcej, działacze Giallorossich postanowili zorganizować nietypową prezentację. Zamiast na Stadio Olimpico, fani Wilków pojawili się pod słynnym Palazzo della Civilta Italiana. Na powitanie Paulo Dybali przyszło dosłownie tysiące kibiców AS Romy, co widać na poniższym filmie. Duża część z nich miała ze sobą klubowe flagi oraz race.

Atmosfera panująca podczas prezentacji nowej gwiazdy drużyny z Wiecznego Miasta robi wrażenie. Widać, że entuzjazm i jednocześnie wiara w argentyńskiego piłkarza są ogromne. 28-latek natomiast sprawiał wrażenie poruszonego. Z trudem ukrywał zdumienie, gdyż zapewne nie spodziewał się aż takiego kapitalnego przyjęcia.

Okazję do zadebiutowania w nowych barwach Paulo Dybala będzie mieć 14 sierpnia. Wówczas rzymianie zmierzą się w meczu pierwszej kolejki Serie A z Salernitaną. Spotkanie odbędzie się w Salerno.

twitterCzytaj też:

FC Barcelona wydała komunikat w sprawie Roberta Lewandowskiego. Na tę wiadomość czekali kibice