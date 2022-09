Arkadiusz Milik z pierwszym golem dla Juventusu. Tak Polak zdobył bramkę

Po półtora roku Arkadiusz Milik wrócił do Serie A. Napastnik reprezentacji Polski został wypożyczony do Juventusu z Olympique Maryslia. 28-latek spędzi więc najbliższy rok w Turynie, gdzie wraz z Wojciechem Szczęsnym spróbują zdobyć co najmniej mistrzostwo Włoch. Eksperci uważają, że były gracz SSC Napoli będzie tylko zmiennikiem Dusana Vlahovicia. On sam jednak ma ochotę na grę w pierwszym składzie Starej Damy.

Premierowy gol Arkadiusza Milik w Juventusie. Pokonał swojego rodaka

W środę 31 sierpnia Juventus podejmował w czwartej kolejce włoskiej Serie A Spezię Calcio. Na boisku od pierwszej minuty pojawiło się aż czterech Polaków. Trzech w barwach gości — Bartłomiej Drągowski, Jakub Kiwior i Arkadiusz Reca oraz jeden reprezentujący najbardziej utytułowany klub we Włoszech — Wojciech Szczęsny.

Arkadiusz Milik natomiast rozpoczął to spotkanie siedząc na ławce rezerwowych. Massimiliano Allegri dało mu dopiero szansę w samej końcówce meczu. Polski napastnik pojawił się na murawie w 85. minucie. Zmienił wówczas Dusana Vlahovicia, który w pierwszej połowie popisał się kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego. Stara Dama prowadziła 1:0.

W doliczonym czasie gry 19-letni Fabio Miretti ograł Arkadiusza Recę i pomknął prawym skrzydłem, a następnie płasko dośrodkował do 28-latka. Ten świetnie się zachował w polu karnym, ogrywając obrońcę i oddając pewny strzał lewą nogą. Bartłomiej Drągowski był bez szans. Zatem Arkadiusz Milik w swoim drugim oficjalnym spotkaniu w barwach Juventusu po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców.

twitter

Przypomnijmy, że tuż przed przerwą boisku musiał opuścić Wojciech Szczęsny. Golkiper nabawił się bowiem kontuzji. Na tę chwilę nie wiadomo, jak długo będzie musiał pauzować.

Czytaj też:

Zbigniew Boniek ironicznie o decyzji reprezentanta Polski. Przypomniał jeden z wpisów piłkarza