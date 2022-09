Agent Arkadiusza Milika nie jest zaskoczony postawą napastnika. Zdradził, kto zabiegał o jego transfer

Arkadiusz Milik przebojem wdarł się do pierwszego składu Juventusu Turyn. Mimo słabej formy Starej Damy Polak jest jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników. Włoskie media nie mogą się nachwalić 28-latka i uznali go nawet „transferem roku” przy okazji wbijając szpilkę w Dusana Vlahovicia.

Przemysław Pańtak: Milik to jeden z najlepszych napastników w Europie

Dziennikarze TVP Sport porozmawiali z agentem Arkadiusza Milika – Przemysławem Pańtakiem, który przyznał, że się spodziewał mocnego wejścia swojego klienta do Juventusu. – Arek to jeden z najlepszych napastników w Europie i jego statystyki w Ajaksie, Napoli oraz Marsylii to pokazywały – podkreślił, dodając, że nigdy w niego nie wątpił i bardzo w niego wierzy, bo „to czołowy zawodnik i wyjątkowy człowiek”.

Zdaniem Pańtaka najważniejsze teraz jest to, żeby Milik swoją ciężką pracą i powtarzalnością szedł do przodu. – Te wszystkie rzeczy są efektem jego dobrej pracy na boisku i poza nim. Myślę, że to dopiero pierwsza cegiełka, kolejne przyjdą dzięki dalszej pracy.

Kto był zwolennikiem transferu Milika? Agent zdradza

Agent Arkadiusza Milika został zapytany o to, kto był zwolennikiem transferu Polaka do Juventusu. Ten odpowiedział, że 28-letniego napastnika był nie tylko Massimiliano Allegri, bo „cały zarząd klubu pozytywnie się na to zapatrywał” – zdradził.

- Arka bardzo szanuje dyrektor sportowy Federico Cherubini oraz Pavel Nedved, na to wszystko wpłynęło wiele czynników i sporo osób – powiedział Przemysław Pańtak, dodając, że Juventus założył, że jego aklimatyzacja przebiegnie łatwo. – I to jak widać, sprawdziło się – stwierdził.

