To nie koniec problemów Juventusu. Prokurator domaga się dla nich kolejnej kary

Kłopoty Juventusu mogą się jeszcze bardziej nasilić. Zespół z Turynu został ukarany odjęciem 15 punktów w Serie A w związku z wykrytymi nieprawidłowościami finansowymi, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że to nie koniec ich problemów. Włoskie media donoszą, że jeden z tamtejszych prokuratorów wystąpił do sądu o kolejną karę dla Starej Damy.

Juventus z problemami w Serie A

W drugim tygodniu stycznia światowe media obiegła informacja o karze, którym został objęty klub z Allianz Stadium. Federalny Sąd Apelacyjny podjął decyzję o zabraniu Bianconerim 15 punktów, przez co spadli na 10. pozycję w tabeli Serie A, w zasadzie tracąc szanse na zdobycie Scudetto w sezonie 2022/23. Do liderującego SSC Napoli podopieczni Massimiliano Allegriego tracą obecnie 27 punktów.

Kara została nałożona na Juventus w związku z ukrywaniem wypłat w trakcie pandemii COVID-19, a także zawyżał ceny zawodników względem ich rynkowych wartości. Mieli na celu nie wykazywać zbyt wysokich strat w konkretnym okresie rozliczeniowym. Odjęte punkty to nie jedyna kara, jaka dotknęła Juventus. Objęci nią zostali także byli oraz obecni działacze. Mowa o m.in. Andrei Agnellim, Fabio Paraticim czy Pavelu Nedvedzie.

Juventus nie uniknie kolejnej kary?

Choć działacze zapowiedzieli odwołanie się od tej decyzji, to na kolejną rozprawę będą musieli poczekać aż do lutego. Wygląda na to, że to nie koniec problemów Starej Damy, gdyż według doniesień włoskiego „Corriere dello Sport” prokurator Włoskiej Federacji Piłkarskiej Giuseppe Chine domaga się odjęcia Juventusowi kolejnych 15. punktów.

Miał zawnioskować również o wystosowanie wobec Bianconerich grzywny w wysokości nawet trzykrotności łącznych kwot, które nielegalnie otrzymywali piłkarze. Jeśli doszłoby to do skutku, wówczas Juventus zagościłby w strefie spadkowej Serie A. Były włoski piłkarz Paolo Ziliani podał informację na Twitterze, że gdyby 23 piłkarzy, którzy fałszywie obniżali swoje zarobki, zostałoby uznanych za winnych, wówczas wszyscy zostaliby zdyskwalifikowani na co najmniej miesiąc.

