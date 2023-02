Media: Juventus zdecydowany na wykup Arkadiusza Milika. Jest jeden warunek

Arkadiusz Milik doskonale wpisał się w filozofię Massimiliano Allegriego i udowodnił, że pasuje do Juventusu. Dotychczas Polak, który przed sezonem 2022/23 dołączył do Starej Damy na zasadzie wypożyczenia z Olympique Marsylia, wystąpił w 25 meczach wszystkich rozgrywek i ośmiokrotnie wpisywał się na listę strzelców oraz dorzucił jedną asystę. W tym momencie leczy kontuzję uda, jednak wciąż trwają debaty na temat jego transferu. Jest on coraz bardziej prawdopodobny.

Media: Juventus chce wykupić Arkadiusza Milika

Wypożyczenie Arkadiusza Milika wygasa wraz z końcem bieżącej kampanii Serie A. Włosi zapłacili Marsylczykom milion euro, by Polak mógł trafić na rok do ich zespołu, a jednocześnie zawarli klauzulę wykupu, która wynosi siedem milionów euro plus odstępne. Najnowsze informacje dziennikarzy „La Gazzetta dello Sport” donoszą, że Bianconeri są zdecydowani, by ją aktywować.

Jak twierdzą, jest to już tylko kwestia czasu. Dla Polaka jest to bardzo dobra informacja, ponieważ w Marsylii nie mógł liczyć na tak częste i regularne występy, co w Juventusie. Choć rywalizacja w postaci Moise Keana i Dusana Vlahovicia jest gigantyczna, to Polak notuje doskonałe recenzje i już kilkukrotnie dał do zrozumienia, że jest bardzo dobrym uzupełnieniem składu i potrafi strzelać gole.

Juventus wykupi Arkadiusza Milika pod jednym warunkiem

Niestety jest jedno „ale”. Dziennikarze tego samego dziennika podają, że aby miało dojść do transferu Arkadiusza Milika na Allianz Stadium, wcześniej włodarze nie będą mogli zdecydować się wykupić kartę zawodniczą Leandro Paredesa z PSG. Warto zaznaczyć, że informacje o transferze 67-krotnego reprezentanta Polski potwierdzają również inne włoskie media, jak np. „CalcioMercato”.

