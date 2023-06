Piotr Zieliński niczym Diego Maradona. Kibice Napoli uhonorowali go wyjątkowym gestem

Piotr Zieliński oficjalnie może nazywać się legendą SSC Napoli. Polski pomocnik przyczynił się do pierwszego od 33 lat triumfu klubu spod Wezuwiusza w Serie A oraz pomógł dotrzeć drużynie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Ponadto ekipa prowadzona wówczas przez Luciano Spalettiego została najlepiej punktującą ekipą spośród wszystkich najlepszych lig europejskich. Nic dziwnego, że po tylu latach Polak został tak doceniony przez fanów ekipy Azzurrich.

Mural z podobizną Piotra Zielińskiego powstał w Neapolu

Piotr Zieliński został potraktowany, jak jedna z największych legend zespołu. Mowa oczywiście o Diego Maradonie, który jakiś czas temu doczekał się własnego muralu na ulicach Neapolu. Ten sam zaszczyt dosięgnął Polaka, którego podobizna pojawiła się na muralu namalowanym na jednym z budynków w dzielnicy Quarto. Obok twarzy 28-latka znajduje się godło Polski, a także liczba triumfów SSC Napoli w Serie A.

„Oto jestem, aby napisać dwa słowa dla jednej z najpiękniejszych rzeczy w moim życiu... Neapol tak bardzo mnie kochał, ponieważ zawsze starałem się dawać z siebie wszystko na boisku, próbując odwdzięczyć się za wasze uczucia... Ale nigdy nie myślałem, że pewnego dnia będę bohaterem tak ważnego muralu! Przede wszystkim chciałbym podziękować ludziom, którzy sprawili, że stało się to możliwe, dziękuję mojej żonie i mojej rodzinie, a zwłaszcza moim przyjaciołom, którzy sprawili, że stało się to możliwe! Tak bardzo was kocham!” – napisał na Instagramie Piotr Zieliński.

Kariera Piotra Zielińskiego we Włoszech

Reprezentant Polski występuje w SSC Napoli nieprzerwanie od 2016 roku, gdzie trafił z Udinese za 16 mln euro. Wcześniej przez dwa lata występował na wypożyczeniu w Empoli. W klubie spod Wezuwiusza jego kariera weszła na najwyższy poziom i niemal od samego początku stanowi o sile pierwszej drużyny.

Oprócz świeżo upieczonego tytułu mistrza kraju dwukrotnie sięgał z SSC Napoli po wicemistrzostwo Włoch (2017/18, 2018/19), a także w kampanii 2019/20 zdobył Puchar Włoch. W sezonie 2022/23 wystąpił w 37 meczach, w których zdobył trzy gole i dziewieć asyst.