Inter Mediolan to idealny klub dla Piotra Zielińskiego? Wymowna wypowiedź eksperta

Piotr Zieliński jest bardzo ważną postacią dla Napoli. Przywdziewa barwy tego klubu od 2016 roku. Miał duży wkład w zdobycie mistrzostwo Włoch przez ten zespół w poprzednim sezonie. W przeszłości sięgał także po puchar kraju. Wygląda jednak na to, że era Zielińskiego w Neapolu dobiega kresu. Polak wciąż nie przedłużył kontraktu, który kończy się w czerwcu tego roku. To oznacza, że już teraz może dojść do porozumienia z inną drużyną i przejść do niej za darmo za pół roku.

Inter faworytem w wyścigu po Zielińskiego

Włoskie media są zgodne, że najbliżej ściągnięcia Zielińskiego do siebie jest Inter Mediolan. Poważne zainteresowanie wykazuje również inny potentat, czyli Juventus. Wiele wskazuje na to, że pomocnik nie chce zmieniać ligi. 29-latek nie ukrywa, że bardzo dobrze czuje się we Włoszech.

W rozmowie z portalem „WP SportoweFakty” Piotr Czachowski (były reprezentant kraju, a obecnie ekspert od włoskiej piłki) przyznał, że Inter może być dla Zielińskiego najlepszą opcją na kolejne lata.

– Gdzieś tam padała nazwa Juventusu, ale wydaje mi się, że dla Piotra Zielińskiego, dla jego kontynuacji gry na najwyższym poziomie, ten Inter jest idealnie skrojony. Trzeba jednak pamiętać, że w Juve jest dyrektor sportowy, Cristiano Giuntoli, który doskonale zna Zielińskiego, bowiem sprowadzał go do Napoli – ocenił Czachowski.

– Nie mieliśmy jeszcze Polaka w Interze. To byłoby coś ekstra. Ciekawie byłoby popatrzeć, jak Zieliński poradziłby sobie wśród obecnych tam znakomitych piłkarzy drugiej linii. Rywalizacja w Interze jest bardzo duża, dużo większa niż w Juventusie – dodał.

Może przejść do wielkiego rywala

We Włoszech rywalizacja między niektórymi klubami jest mocno zaogniona pod kątem kibicowskim. W przypadku odejścia Zielińskiego do Interu fani Napoli nie powinni jednak go znienawidzić. Zupełnie inaczej mogłoby być w przypadku, gdyby Polak zdecydował się na transfer do Starej Damy. To bowiem odwieczny rywal neapolitańczyków.

Patrząc jednak na styl gry Zielińskiego, czyli fakt, że lubi operować piłką w ofensywie, to Inter może być lepszym rozwiązaniem od często defensywnie grającego Juventusu.

Dotychczas w Napoli polski pomocnik rozegrał 352 spotkania. Strzelił w nich 50 goli i zaliczył 46 asyst.

Czytaj też:

We Włoszech zachwycają się Polakiem. „Rynkowa okazja”Czytaj też:

Filip Modelski dla „Wprost”: Musiałem powiedzieć sobie, że czas skończyć z piłką. Czuję niedosyt i satysfakcję