We Włoszech zachwycają się Polakiem. „Rynkowa okazja”

Kontrakt Bartosza Slisza z Legią Warszawa wygasa w grudniu 2024 roku. Jeśli zatem wicemistrz Polski chce zarobić jeszcze pieniądze na transferze swojego zawodnika, musi go sprzedać jak najszybciej. W przeciwnym razie reprezentant kraju będzie mógł przejść do innego zespołu za darmo już latem. Okazja na zmianę drużyny ma jednak pojawić się już zimą. Zainteresowanie pomocnikiem Legii wykazuje włoskie US Lecce. Tamtejsi dziennikarze natomiast zachwalają 24-latka.

Tyle pieniędzy może otrzymać Legia

Portal „Tuttomercatoweb” poinformował, że US Lecce zamierza zaproponować Legii Warszawa 2,5 miliona euro za Slisza, choć jego aktualna wycena według portalu transfermarkt.de wynosi 6 milionów euro. Kluczowa jest tu jednak kwestia długości umowy defensywnego pomocnika ze stołecznym klubem.

W artykule wyjaśniono także, dlaczego Polak jest dobrym wyborem dla klubu z Serie A „W przypadku wzmocnień do środka pomocy Lecce szuka wisienki na torcie, czyli zawodnika, który może sprawić, że drużyna wykona skok jakościowy. Slisz to pomocnik uzdolniony w obu fazach, zwłaszcza defensywnej. To teraz rynkowa okazja” – czytamy.

Nie bez powodu doceniają Slisza

Na razie Bartosz Slisz notuje udany sezon. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, rozegrał już 33 spotkania, w których strzelił jednego gola oraz zanotował trzy asysty. Dzięki dobrym występom w klubie zyskał uznanie w oczach selekcjonerów reprezentacji Polski – najpierw do kadry powoływał go Fernando Santos, a potem również Michał Probierz.

Transfer do klubu z Serie A mógłby być dla Slisza szansą na dalszy rozwój. US Lecce zajmuje obecnie 13. miejsce w ligowej tabeli. Dotychczas ten zespół uzbierał w rozgrywkach 20 punktów i ma 6 „oczek” przewagi nad strefą spadkową.

