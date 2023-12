Legia Warszawa utraci swój filar? Może trafić do dużego klubu

Bartosz Slisz reprezentuje barwy Legii Warszawa od sezonu 2019/2020. Do stolicy trafił z Zagłębia Lubin, w którym spędził trzy lata i dał się poznać jako jeden z najbardziej obiecujących polskich pomocników. Dziś jako regularny reprezentant Polski oraz filar Wojskowych cieszy się dużą popularnością, oraz zainteresowaniem zagranicznych klubów. Wiele wskazuje na to, że otrzyma ciekawe oferty.

Bartosz Slisz może opuścić Legię Warszawa

Bieżący sezon w wykonaniu Bartosza Slisza jest jednym z najważniejszych w jego karierze. Wspólnie z Legią Warszawa przeszedł przez eliminacje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy oraz awansował poziom wyżej z drugiego miejsca w tabeli grupy E. Początek kampanii w PKO BP Ekstraklasie również będzie wspominał bardzo dobrze, jednak z czasem Legioniści zaliczyli spadek formy, przez który rok zakończą dopiero na piątym miejscu.

24-latek jest jednym z najczęściej występujących zawodników drużyny Kosty Runjaicia. Jego wysokie oceny przyciągnęły wzrok zagranicznych klubów. Szczególne zainteresowanie jego usługami wykazują Atlanta United i US Lecce. Jak podaje serwis „Meczyki”, oba zespoły złożyły już oferty za utalentowanego pomocnika. Z kolei „Przegląd Sportowy Onet” poinformował, że dyrektor sportowy włoskiej drużyny, Pantaleo Corvino zapisał nazwisko Slisza w swoim notatniku.

Według ustaleń Lecce, które szczególnie rozgląda się za nowym pomocnikiem, jest w stanie zapłacić Legii za 24-latka ok. 2 mln euro. Pierwsze z podanych źródeł donosi, że sam zainteresowany chętniej przeniósłby się za ocean, do Major League Soccer. Warto zaznaczyć, że kontrakt wychowanka ROW Rybnik z Wojskowymi wygasa z końcem grudnia 2024 roku, zatem szanse na potencjalny zarobek maleją z każdym dniem. W przypadku transferu do włoskiego zespołu Slisz zagrałby razem z Marcinem Listkowskim.

twitterCzytaj też:

Gwiazdor Legii ma problemy na boisku. Stanowcza reakcja władzCzytaj też:

Legia Warszawa i Lech Poznań stanowczo o decyzji TSUE. Kluby są jednomyślne