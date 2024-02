Piotr Zieliński w nowym klubie! Padło hasło słynne w całym piłkarskim świecie

Informacje odnośnie Polaka i dogadania się z nowym pracodawcą przekazał Fabrizio Romano. Polski piłkarz przeszedł pomyślnie testy medyczne i zostanie nowym zawodnikiem Interu. Klub z Mediolanu zyskuje solidnego gracza z Serie A, prosto od jednego z rywali w walce o wysokie cele. Polak przenosi się bowiem do Mediolanu z Neapolu, drużyny wciąż aktualnego mistrza na Półwyspie Apenińskim.

Fabrizio Romano oficjalnie o Piotrze Zielińskim w Interze

Piotr Zieliński na Półwyspie Apenińskim w seniorskim zespole gra od 2012 roku. Jego pierwszym klubem było Udinese Calcio. Następnie wypożyczenie do Empoli, żeby ostatecznie, od sezonu 2016/17 zostać zawodnikiem SSC Napoli. To właśnie w Neapolu polski pomocnik wypłynął na szerokie wody, stając się jednym z najbardziej wartościowych graczy drugiej linii w Serie A.

W sezonie 2022/23 Polak zdobył dla Neapolu upragnione mistrzostwo Italii. Dodatkowo Napoli świetnie spisywało się w Lidze Mistrzów, będąc o włos od walki o najważniejsze trofeum w klubowej piłce na Starym Kontynencie.

Jak się jednak okazało, to był ostatni dobry moment Zielińskiego w Neapolu. Polak ostatecznie nie otrzymał warunków kontraktowych, jakich oczekiwał od władz klubu. Konkretniej od... Aurelio De Laurentiisa, ekscentrycznego właściciela klubu. Mediolański Inter nie czekał długo na wykorzystanie okazji, dogadując się z polskim pomocnikiem.

W poniedziałek (tj. 12 lutego) pojawiały się już informacje o testach medycznych Zielińskiego w Mediolanie. Romano wrzucając do mediów społecznościowych specjalnie dedykowany post, odnośnie transferu Polaka do Interu, razem z hasłem: „Here we go!”, tylko ostatecznie uwierzytelnił całość transakcji. Wydaje się, że kwestią czasu pozostaje oficjalne potwierdzenie ze strony Interu, że zawodnik Napoli od nowego sezonu będzie ich graczem. To będzie tylko formalność.

Wieści transferowe od Romano, na czele z samym transferem Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony, sprawdzają się niemal w stu procentach.

