Rekord transferowy Pogoni Szczecin. To on ma zastąpić Kacpra Kozłowskiego

Wiadomo już, kto zastąpi Kacpra Kozłowskiego w Pogoni Szczecin. Sukcesorem utalentowanego Polaka został zawodnik, który w ostatnich miesiącach błyszczał w lidze słowackiej. To Wahan Biczachczjan, ofensywny pomocnik z Armenii.

Transfery. Wahan Biczachczjan z Armenii piłkarzem Pogoni Szczecin

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Portowców, podpisał on umowę na trzy i pół roku. Walczący o podium zespół ze Szczecina pozyskał go z MSK Żilina, gdzie występował od 2017 roku. Według dziennikarza Jana Jasenki był to najwyższy transfer w historii Pogoni. Na Twitterze napisał on, że Pogoń miała wydać na Biczachczjana niespełna 900 tysięcy euro. Do tej pory najwyższym transferem przychodzącym w historii klubu był Paweł Cibicki, pozyskany w 2019 roku z Leeds United.

– Mogę powiedzieć, że dla Pogoni Szczecin, pod względem sumy odstępnego, także będzie to rekordowy transfer – powiedział Jarosław Mroczek, prezes Portowców, cytowany przez ich oficjalną stronę internetową.

Wahan Biczachczjan – kim jest następca Kacpra Kozłowskiego?

– Nad pozyskaniem Wahana pracowaliśmy bardzo długo. Kilka razy oglądaliśmy go na żywo podczas jego meczów w poprzednim klubie, byliśmy nim zainteresowani jeszcze zanim przedłużył kontrakt z Žiliną. Bardzo cieszę się z tego, że udało nam się zamknąć negocjacje i sfinalizować ten ruch. Wahan ma w sobie bardzo dużo piłkarskiej jakości. Trzymam kciuki za to, by już od początku rundy wiosennej pokazywał jak najwięcej ze swoich umiejętności – wyznał z kolei Dariusz Adamczuk, szef pionu sportowego Pogoni.

Biczachczjan był jedną z najważniejszych postaci Żiliny. Obecny sezon był dla niego najlepszy w całej karierze. 22-letni Ormianin prawie pobił w nim swój rekord w klasyfikacji kanadyjskiej. Uzbierał bowiem sześć trafień i siedem asyst w 15 spotkaniach. W poprzednim sezonie strzelił dziewięć goli i miał pięć asyst w 27 meczach.

