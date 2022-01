Wiadomo, ile Pogoń zarobiła na transferze Kozłowskiego. Padł rekord Ekstraklasy

Do niedawna rekord transferowy Ekstraklasy należał do Jakuba Modera, który w październiku 2020 roku przeszedł za 11 mln euro do Brighton and Hove Albion. Osiągnięcie kolegi z reprezentacji, a od teraz także kolegi z drużyny, pobił Kacper Kozłowski, czyli nowy zawodnik Mew. Z informacji ujawnionych przez Romana Kołtonia wynika, że za 18-latka zapłacono 10 mln euro plus 1,5 mln euro bonusów.

Transfery. Prezes Pogoni komentuje

Do doniesień medialnych na temat rekordu transferowego odniósł się prezes i właściciel Pogoni Szczecin. – Choć dokładnej kwoty podać nie mogę, bo obowiązuje nas tajemnica handlowa, to ujmę to tak: jeszcze nigdy żaden polski klub nie uzyskał takich pieniędzy za transfer piłkarza. A więc mamy rekord – zaznaczył Jarosław Mroczek w rozmowie z WP SportoweFakty.

Mroczek został zapytany także o to, czy „łatwo było sprzedać Kozłowskiego” z racji, że jest on uznawany za wielki talent. – Łatwo to można kupić lub sprzedać kilogram ziemniaków na targu. Takie transfery nigdy nie są proste. Bo tu każdy ma swój interes. Klub kupujący, sprzedający, piłkarz, agent, czasem rodzice zawodnika. Pogodzenie tego wszystkiego nie jest proste – zastrzegł prezes Portowców.

Transfery. Dlaczego Brighton sprowadziło Kozłowskiego?

Brighton poinformowało, że Kacper Kozłowski podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2026 roku. Przedstawiciele klubu nie kryją zadowolenia ze sprowadzenia młodego pomocnika. – Jest błyskotliwym, młodym talentem i jesteśmy bardzo zadowoleni, że pozyskaliśmy Kacpra, który dokonał znacznego postępu w swojej karierze na bardzo wczesnym jej etapie – przekazał dyrektor techniczny klubu, Dan Anhworth.

Trener Graham Potter zaznaczył z kolei, że styl gry 18-latka pasuje do tego prezentowanego przez Brighton. – Podczas mojego pobytu tutaj bardzo dobrze radziliśmy sobie z rekrutacja przyszłościowych zawodników, a przyjście Kacpra to tego typu transfer – dodał.

