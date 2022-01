Kibice grożą śmiercią piłkarzowi Fiorentiny. Przerażające napisy na transparentach

Włoscy kibice uważani są za jednych z najbardziej fanatycznych w całej Europie i często dają temu wyraz w wyjątkowo nieprzyjemny sposób. Teraz przekonuje się o tym Dusan Vlahović, napastnik Fiorentiny, której fani zachowują się agresywnie wobec piłkarza.

Dusan Vlahović bliski transferu do Juventusu

To efekt tego, że utalentowany snajper nie zamierzał przedłużać kontraktu z Violą, do której dołączył w 2018 roku. Miał wtedy 18 lat i to właśnie w tym klubie stawiał swoje pierwsze kroki w poważnym, seniorskim futbolu. Bardzo szybko rozwinął się jednak na wysoki poziom i w związku z tym nosi się z zamiarem odejścia z ekipy prowadzonej przez Vicenzo Italiano.

Jego umowa z drużyną z Florencji wygasa jednak dopiero w 2023 roku, ale mimo tego już teraz Vlahović chciałby przenieść się do zespołu walczącego o najwyższe laury i we Włoszech, i w Europie. Mówi się, że faworytem do pozyskania go jest Juventus. Stara Dama ma wyłożyć za niego 75 milionów euro. Wcześniej sporo mówiło się też o zainteresowaniu między innymi Arsenalu.

Kibice Fiorentiny grożą Dusanovi Vlahoviciowi

Kibicom Fiorentiny bardzo nie podoba się postawa napastnika. Postanowili więc wywiesić kilka obraźliwych wobec niego transparentów tuż przy stadionie ich ukochanej drużyny. „Same bramki nie wystarczą, aby zyskać szacunek. Vlahović, ty gów***** garbusie” – głosi jeden z nich.

„Twoi ochroniarze nie uratują ci życia. To dla ciebie koniec, cyganie” – można przeczytać na kolejnym. Jeszcze inny sugeruje, że Serb to „cygańska kupa g****”. Wyzwiska rzucane przez fanów Violi mają więc także podłoże rasistowskie.

W obecnym sezonie Vlahović zdobył już 17 bramek w 21 spotkaniach. W poprzednich rozgrywkach uzbierał 21 trafień w 37 kolejkach Serie A. Jego następcą może zostać Krzysztof Piątek, który trafił do tego klubu z Herthy Berlin.

