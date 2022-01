Jan Urban wśród kandydatów na nowego selekcjonera. Trener odniósł się do medialnych doniesień

Jeszcze do niedawna wydawało się, że faworytem do objęcia reprezentacji Polski jest Adam Nawałka, a podpisanie kontraktu z byłym selekcjonerem pozostaje kwestią czasu. Ostatnie doniesienia wskazują jednak, że Cezary Kulesza najchętniej zatrudniłby Andrija Szewczenkę, który niedawno został odsunięty od prowadzenia Genoi. Na przeszkodzie stoją jednak kwestie finansowe i wciąż obowiązująca umowa Ukraińca z włoskim klubem, przez co PZPN musi rozważyć także „opcje awaryjne”.

Z doniesień „Przeglądu Sportowego” wynika, że Nawałka nie jest już faworytem wśród polskich trenerów. Jeśli polska federacja nie dojdzie do porozumienia z Szewczenką, Kulesza mógłby sięgnąć po Jana Urbana, czyli aktualnego trenera Górnika Zabrze. Ten aktualnie przebywa razem z drużyną w tureckim Belek, gdzie pojawił się także prezes PZPN.

Kulesza chce zatrudnić Urbana?

Kulesza wprawdzie poleciał do Turcji, by spotkać się z sędziami pracującymi w Ekstraklasie, ale media spekulowały, że szef federacji przy okazji porozmawia z Urbanem, któremu już wcześniej miał oferować kontrakt obowiązujący do końca roku. Trener nie zgodził się na takie warunki twierdząc, że może objąć Biało-Czerwonych tylko wtedy, gdy dostanie do podpisania umowę ważną do końca eliminacji Euro 2024.

Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że do spotkania Kuleszy z Urbanem wciąż nie doszło. – Nie spotkałem się w Turcji z prezesem Kuleszą, nie jesteśmy też umówieni. Spokojnie pracujemy, przygotowujemy się do wiosny – powiedział trener w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”. Szkoleniowiec nie chciał odnieść się jednak do doniesień łączących go z reprezentacją i nie odpowiedział na pytanie, czy jest zainteresowany pracą z kadrą narodową.

