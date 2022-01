Gwiazda Arsenalu na wylocie z klubu. Kanonierzy robią wszystko, aby się go pozbyć

Musiałby wydarzyć się naprawdę ogromny zwrot akcji, abyśmy jeszcze kiedyś zobaczyli Pierre’a-Emericka Aubameyanga grającego w koszulce Arsenalu. Klub nie wiąże już przyszłości z tym napastnikiem, a decyzje jego sterników sugerują, że Kanonierzy chcą jak najszybciej pozbyć się doświadczonego i drogiego w utrzymaniu zawodnika.

Arsenal odstawił Pierre’a-Emericka Aubameyanga

O całej sprawie czytamy w „The Telegraph”, w artykule autorstwa Matta Lawa. Napastnik został poinformowany, że musi pozostać w Londynie i trenować na własną rękę, zamiast udać się na zgrupowanie zresztą zespołu, który udaje się do Dubaju. Co ciekawe do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z ekipą The Gunners poleciał nawet Jack Wilshere, wychowanek Arsenalu, który formalnie nawet nie jest piłkarzem tej drużyny.

Decyzję co do pominięcia Aubameyanga w kontekście zgrupowania podjął sam trener Mikel Artera po konsultacji ze Stanem Kroenke, czyli właścicielem klubu.

Pierre-Emerick Aubameyang miał kłopoty dyscyplinarne

Jest to więc kolejna odsłona konfliktu, między Gabończykiem a przedstawicielami Arsenalu. Ten zaczął się już kilka tygodni temu, kiedy opóźnił swój powrót do klubu po odbyciu prywatnej podróży w grudniu. Wtedy hiszpański szkoleniowiec odsunął go od drużyny i odebrał opaskę kapitańską.

Następnie zawodnik udał się na Puchar Narodów Afryki, aczkolwiek nie rozegrał ani jednego meczu z uwagi na zakażenie koronawirusem. Później odesłano go do Londynu ze względu na powikłania zdrowotne dotyczące pracy jego serca po chorobie. Media z ojczyzny Aubameyanga donosiły jednak, że i tym razem chodziło o względy dyscyplinarne.

Arsenal chce wymusić transfer Aubameyanga

Po powrocie do klubu okazało się, że również w nim były kapitan The Gunners nie ma co liczyć na świetlaną przyszłość. Kanonierzy mają rozważyć każdą ofertę za tego gracza, jeśli uznają ją za sensowną. Odejście Gabończyka byłoby dużym odciążeniem dla budżetu klubu. Według informacji „The Telegraph” zarabia on około 350 tysięcy funtów tygodniowo.

