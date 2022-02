Jerzy Brzęczek zaapelował do władz Wisły Kraków. Chodzi o nowych piłkarzy

Dokładnie 14 lutego w Wiśle Kraków doszło do ważnej zmiany. Po tym, jak Biała Gwiazda pożegnała się z Adrianem Gulą, pierwszy szkoleniowcem tej ekipy został Jerzy Brzęczek. Jego debiut przypadł na spotkanie z Górnikiem Łęczna, czyli inną drużyną walczącą o utrzymanie w Ekstraklasie. Nie sam wynik meczu był jednak najważniejszy, lecz słowa, które wygłosił trener na konferencji prasowej.

Jerzy Brzęczek zaapelował o transfery do władz Wisły Kraków

Samo spotkanie w wykonaniu krakowian było bardzo słabe. Mimo faktu, że stworzyli oni sobie kilka całkiem dogodnych okazji do zdobycia bramki, nie zrobili tego ani razu. Po ostatnim gwizdku szkoleniowiec zaapelował więc do kibiców o jeszcze większe wsparcie niż dotychczas.

Z kolei na konferencji prasowej zwrócił się również z prośbą do swoich przełożonych, szczególnie dyrektora sportowego Tomasza Pasiecznego. – Mam już po meczu pewne przemyślenia. Będziemy o nich rozmawiali z zarządem i pionem sportowym klubu. Przyda się każdy dobry zawodnik, na każdą pozycję – stwierdził.

Wisła Kraków była bardzo aktywna w zimowym okienku transferowym

Czy to oznacza, że w ostatnim tygodniu zimowego okienka transferowego w Ekstraklasie do Białej Gwiazdy trafią jeszcze nowi zawodnicy? Niewykluczone, choć należy pamiętać, że sytuacja finansowa Wisły nadal pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym dyrektor sportowy Wisły raczej nie będzie miał ogromnych środków do dyspozycji w kwestii poszukiwania wzmocnień.

Co ciekawe już wcześniej krakowianie byli jednym z najaktywniejszych klubów Ekstraklasy w Ekstraklasie. W zimowym okienku transferowym do drużyny trenera Brzęczka dołączyło aż sześciu zawodników.

