Nieoficjalnie: Grzegorz Krychowiak z nowym klubem. Media o zmianie barw Polaka

Spekulacje na temat tego, gdzie po zerwaniu kontraktu z Krasnodarem trwały od kilku dni. Nieoficjalnie Krychowiak był łączony m.in. z klubami w Hiszpanii, Niemczech. Wypożyczeniem defensywnego pomocnika miała być również Legia Warszawa. Ostatecznie jednak Polak miał wybrać zupełnie inny kierunek.

Nieoficjalnie: Grzegorz Krychowiak jedzie do Aten

Z najnowszych informacji, do jakich dotarły WP SportoweFakty wynika, że Grzegorz Krychowiak ma przywdziać barwy AEK Ateny. Reprezentant Polski ma tam grać do końca sezonu, później teoretycznie powinien wrócić do Rosji. W praktyce najpewniej dopnie wtedy nowy transfer.

„O tym, że Krychowiak zagra w Atenach, usłyszeliśmy w bardzo dobrym źródle w Grecji. To osoba będąca blisko tego klubu. A potwierdziło nam ją dwóch greckich dziennikarzy” – informują WP SportoweFakty.

Grzegorz Krychowiak od początku wybuchu wojny na Ukrainie nie ukrywał, że chce jak najszybciej opuścić Krasnodar, ponieważ nie chce mieć nic wspólnego z krajem Władimira Putina. Z pomocą Polakowi i innym zawodnikom przyszła FIFA, która uruchomiła specjalne okienko transferowe, dzięki czemu zawodnicy mogli znaleźć nowe kluby.

Jednak nie wszyscy zdecydowali się na upuszczenie rosyjskich klubów. Część kolegów Grzegorza Krychowiaka zdecydowała się na zawieszenie kontraktów. To z kolei może oznaczać dla nich kilkumiesięczną przerwę w grze. Takiego scenariusza chciał uniknąć nasz reprezentant.

