Wychowanek Legii Warszawa może do niej wrócić latem. „Chętnie zobaczyłbym go w zespole”

Kariera Michała Karbownika znalazła się na dużym zakręcie. Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości pomocnik będzie próbował odbudować się w klubie, w którym zaczęła się jego kariera. Nie należy bowiem wykluczać, iż już latem wychowanek Legii Warszawa wróci do tego zespołu. Przedstawiciele Wojskowych, na czele z Jackiem Zielińskim, są wobec tego scenariusza wyjątkowo pozytywnie nastawieni.

Jacek Zieliński o możliwym transferze Michała Karbownika

Wiele w tym kontekście mówią słowa samego dyrektora sportowego. Na temat sprowadzenia Karbownika na Łazienkowską wypowiedział się podczas specjalnego spotkania z dziennikarzami, które odbyło się 7 kwietnia.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z Mariuszem Piekarskim, czyli agentem zawodnika i będziemy rozmawiali o takim ruchu. Wszystko musi odbyć się na warunkach, które będą korzystne dla Legii – podkreślił Zieliński, którego cytowała redakcja sport.tvp.pl. Kwestie finansowe faktycznie mogą odegrać kluczową rolę w całej sprawie, ponieważ budżet transferowy Legii na nadchodzące lato będzie bardzo skromny.

– Jeśli otworzyłaby się taka furtka, chętnie zobaczyłbym Michała z powrotem w naszym zespole – dodał Zieliński, cytowany z kolei przez sport.pl.

Nieudana zagraniczna kariera Michała Karbownika

Ponowne zostanie zawodnikiem Legii Warszawa, mogłoby być dobrym pomysłem dla tego zawodnika, by odbudować swoją karierę. Ostatni raz regularnie grał bowiem właśnie w czasach, kiedy był członkiem stołecznej ekipy. Po transferze do Brightonu jednak nie dał sobie rady najpierw w Anglii, a potem również w Grecji. Obecnie jest wypożyczony do Olympiakosu, ale występuje w rezerwach. Klub z Pireusu nie zamierza na niego stawiać, ponieważ nie chce go wykupić z The Seagulls.

