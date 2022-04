Trzy znane niemieckie kluby chcą polskiego napastnika. „To najciekawsza opcja”

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem Bartosz Białek zmieni drużynę. Młody snajper znalazł się na celowniku zespołów, którym marzy się powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Chodzi dokładnie o trzy drużyny, choć jedna z nich aktualnie znajduje się w niższych rejonach tabeli.

Trzy kluby interesują się transferem Bartosza Białka

O wszystkim poinformował na Twitterze Tomasz Urban, komentator Viaplay i znany ekspert od niemieckiego futbolu. „Doszły mnie słuchy, że zaczyna się jakiś ruch wokół Bartka Białka. Wolfsburg może go oddać na wypożyczenie na nowy sezon. Wstępne zainteresowanie mają zgłaszać Schalke, Hannover i Norymberga” – napisał dziennikarz.

„Druga Bundesliga nie byłaby dla niego zła. Według mnie najciekawsza opcja to FC Nurnberg. Jest tam dobry trener, ciekawa piłka, mógłby zrobić zamieszanie w ofensywie” – dodał w kolejnym wpisie. Akurat ta drużyna zajmuje aktualnie piątą lokatę w tabeli, a do trzeciego Sankt Pauli traci zaledwie dwa punkty.

Bartosz Białek musi wrócić do rytmu meczowego po groźnej kontuzji

Dla Białka wypożyczenie do nieco słabszej ligi byłoby doskonałą okazją do ponownego wejścia w rytm meczowy. Co prawda w 2022 roku ma on na koncie już osiem spotkań w Bundeslidze, aczkolwiek aż siedem z nich zaliczył z ławki i łącznie uzbierał zaledwie 127 minut przez całą wiosnę. To też efekt wcześniejszej groźnej kontuzji, której doznał pod koniec poprzednich rozgrywek. Całą jesień Polak stracił przez zerwane więzadło krzyżowe. Ostatniego gola w lidze strzelił zaś ponad rok temu – 19 stycznia 2021, kiedy jego Wolfsburg mierzył się z Mainz.

