Hiszpańskie media: Robert Lewandowski przedstawił swoje żądania. Wiadomo, czego chce od FC Barcelony

Wprawdzie okno transferowe zostanie otwarte dopiero 1 lipca, ale temat ewentualnego odejścia Roberta Lewandowskiego już od tygodni nie schodzi z nagłówków sportowych gazet i serwisów internetowych. Polak łączony jest z FC Barceloną, a pogłoski o jego transferze podgrzewa fakt, że Bawarczycy wciąż nie zaproponowali 33-latkowi nowej umowy.

Robert Lewandowski stawia żądania

Nieoficjalnie mówi się, że mistrzowie Niemiec chcieliby przedłużyć o rok kontrakt obowiązujący obecnie do końca sezonu 2022/2023. Kapitan reprezentacji Polski nie ukrywał z kolei, że interesuje go tylko dłuższa współpraca. To właśnie długość kontraktu ma być przedmiotem negocjacji między Lewandowskim a FC Barceloną, która ma być żywo zainteresowana sprowadzeniem 33-latka.

Hiszpański dziennik „El Mundo Deportivo” przekazał, że Lewandowski domaga się trzyletniego kontraktu, który wiązałby go z Dumą Katalonii do 30 czerwca 2025 roku. To o tyle zaskakujące żądanie, że Polak w momencie wypełnienia umowy miałby 37 lat. Snajper Bayernu ma jednak uważać, że jest w doskonałej formie fizycznej, co uprawnia go do domagania się długiego kontraktu.

FC Barcelona wyrazi zgodę?

„Uważa, że ma jeszcze trochę czasu i jeśli już zmieni otoczenie, chce, żeby nowe doświadczenie nie było krótkotrwałe” – czytamy w tekście „El Mundo Deportivo”. Jak dodał autor tekstu, Lewandowski chciałby, by jego rodzina w przypadku ewentualnej przeprowadzki mogła zamieszkać w nowym miejscu na kilka lat, a nie, jakby to było w przypadku tylko rocznego kontraktu, na 12 miesięcy.

Z doniesień hiszpańskich dziennikarzy wynika, że Barcelona byłaby skłonna przystać na żądania Lewandowskiego. Władze klubu z Camp Nou mają jednak na uwadze, że Polak niebawem skończy 34 lata i wraz z upływem kolejnych sezonów jego regeneracja między meczami będzie przebiegała coraz dłużej.

