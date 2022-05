Intrygująca opinia legendy Bayernu na temat transferu Roberta Lewandowskiego. Tego nikt się nie spodziewał

Kwestia potencjalnego transferu Roberta Lewandowskiego budzi ogromne zamieszanie w polskich i niemieckich mediach. Nie ma dnia, by w tym temacie nie pojawiły się nowe informacje. Zwłaszcza kibice Bayernu martwią się, że ten światowej klasy napastnik zrobi wszystko, by zmienić pracodawcę już tego lata. Zastąpienie go byłoby ekstremalnie trudne.

Steffen Effenberg uważa, że odejście Roberta Lewandowskiego będzie korzystne dla Bundesligi

Wydaje się jednak, że władze drużyny z Bawarii powinni brać taki scenariusz pod uwagę. Sam kapitan reprezentacji Polski miał już nawet zakomunikować swoim przełożonym, iż jest zdecydowany na transfer i nie zamierza przedłużać swojej obecnej umowy z niemieckim zespołem.

Jest jednak jedna osoba, która uważa, że odejście Lewandowskiego z Bayernu mogłoby być dobre w skutkach dla całej ligi. – Sprzedaż Polaka będzie pozytywnym impulsem dla całej Bundesligi. Rozgrywki staną się znacznie ciekawsze. To dlatego, że Bawarczycy się osłabią i będą musieli zastąpić gracza, który co sezon zdobywa 30, 40, 50 bramek. Żaden jego następca nie okaże się równie skuteczny – napisał Stefan Effenberg w felietonie opublikowanym na portalu t-online.de.

Wielki problem dla Bayernu Monachium

Żywa legenda niemieckiego futbolu zauważa jednak, że ekipa z Monachium miałaby ogromny kłopot, gdyby pozwoliła „Lewemu” odejść już tego lata, na rok przed końcem jego kontraktu. – To by ich zgubiło. Władzie klubu powinny najpierw myśleć o aspekcie sportowy i nim się kierować. Zwłaszcza po takim sezonie, jak ten obecny – dodał Effenberg, nawiązując do słabego występu Bayernu w Lidze Mistrzów.

