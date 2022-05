Wymowna zmiana u Roberta Lewandowskiego. Kibice odebrali to jako jasny sygnał

Wprawdzie okienko transferowe rusza wraz z początkiem lipca, ale pogłoski na temat możliwego odejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium trwają już od wielu tygodni. Polak sam zadeklarował, że nie przedłuży kontraktu z bawarskim klubem i zasugerował, że już latem może zmienić otoczenie. Takiego scenariusza nie biorą pod uwagę władze mistrza Niemiec, które naciskają, by napastnik wypełnił umowę i odszedł dopiero za rok.

Robert Lewandowski odejdzie z Bayernu Monachium?

Potencjalny transfer 33-latka wzbudza duże zainteresowanie wśród dziennikarzy i kibiców na całym świecie, którzy uważnie śledzą aktywność Polaka w mediach społecznościowych. Czujnej uwadze internautów nie umknął wakacyjny wyjazd piłkarza do Turcji, gdzie zawodnik wypoczywał w towarzystwie bliskim.

Duże poruszenie wywołała także zmiana zdjęć profilowych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Lewandowski do poniedziałku promował swoje konta fotografiami w koszulce Bayernu. Później zmienił „profilówki” na zdjęcia przedstawiające go pozującego w ubraniach z kolekcji 4F, które zaprezentował także w tle swoich kont. Internauci komentujący te zmiany na Twitterze zaczęli sugerować, że Polak usunął zdjęcia w koszulce Bayernu, ponieważ już wkrótce odejdzie z Monachium.

Te domysły niejako pokrywają się z tym, co mówił agent zawodnika. Przypomnijmy, w rozmowie z dziennikiem „Bild” Pini Zahavi przekazał, że władze Bayernu nie zaproponowały Lewandowskiemu przedłużenia kontraktu. – Faktem jest, że Robert chce odejść z FC Bayern po ośmiu latach współpracy, podczas których dał klubowi wszystko. Teraz, w wieku prawie 34 lata, ma szansę spełnić swoje życiowe marzenie i przenieść się do klubu, o którym zawsze marzył. Dlaczego FC Bayern odmawia mu tej możliwości? – pytał. – Dla Roberta Lewandowskiego Bayern to już historia – dodał.

