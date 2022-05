Reprezentant Polski zagra w lidze francuskiej. Po sieci już krąży wymowne zdjęcie

O takim scenariuszu mówiło się już od dawna, lecz w końcu się on spełni. Adam Buksa ma wrócić na Stary Kontynent, by grać w piłkę nożną w jednej z najlepszych europejskich lig. Napastnik już od dłuższego czasu przymierzał się do przenosin, a w trakcie minionych okienek transferowych łączono go z wieloma klubami – między innymi Besiktasem, Leicester City czy AS Monaco.

Adam Buksa bohaterem transferu do RC Lens

Ostatecznie jednak wygląda na to, że Polak nie dołączy do żadnego wielkiego klubu, ale mimo wszystko będzie miał okazję zagrać w RC Lens. Drużyna z północy Francji jest bardzo bliska dopięcia transakcji, a zawodnika od podpisania kontraktu dzielą wyłącznie testy medyczne, o czym informował portal meczyki.pl.

Co ciekawe zespół ten ma uczynić Buksę jednym z najdroższych piłkarzy w swojej historii. Rekordu transferowego co prawda nie pobije, ale znajdzie się na drugim miejscu w tej klasyfikacji ex aequo z takimi graczami jak Olivier Dacourt, Sidi Keita czy Igantius Ganago. Najdroższym nabytkiem w historii Lens pozostanie Seko Fofana, pozyskany w poprzednim sezonie za 8,5 miliona Euro. Nasz kadrowicz ma kosztować 2,5 miliona euro mniej.

Tyle ma kosztować Adam Buksa

Dla New England Revolution był to praktycznie ostatni dzwonek na sprzedanie Polaka. Mimo tego ekipa ze Stanów Zjednoczonych targowała się mocno i – jak widać po efektach – umiejętnie. To również dlatego, że Amerykanie byli zadowoleni z gry Buksy. W MLS rozegrał 70 meczów, w których uzbierał 31 goli oraz siedem asyst.

Po sieci już krąży zdjęcie mające potwierdzać zbliżające się ogłoszenie transferu napastnika do Lens. Będzie występował w drużynie ze swoimi rodakami – Przemysławem Frankowskim oraz Łukaszem Porębą.

