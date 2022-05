Koniec spekulacji! Reprezentant Polski podjął ostateczną decyzję w sprawie przyszłości

Sebastian Szymański przeniósł się do Dynama Moskwa tuż przed sezonem 2019/2020. Legia Warszawa zarobiła na jego transferze 5,5 miliona euro. Polak szybko zaaklimatyzował się do warunków ligi rosyjskiej. Z meczu na mecz robił postępy, dzięki którym stał się kluczowym graczem moskiewskiego klubu. Gdyby nie wojna na Ukrainie wywołana przez Rosjan, 23-latek dalej rozwiałby się w tym zespole. Wielu kibiców miało mu za złe, że nie odszedł z drużyny, gdy tylko miał taką możliwość. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że reprezentant Polski podjął ostateczną decyzję w sprawie swojej przyszłości.

Sebastian Szymański odchodzi z Dynama Moskwa

Były piłkarz Legii Warszawa za pośrednictwem mediów społecznościowych dał do zrozumienia rosyjskim kibicom, że w przyszłym sezonie nie zagra już w barwach Dynama Moskwa. Sebastian Szymański udostępnił na swoim Instagramie krótki filmik z przegranego przez jego klub finału Pucharu Rosji ze Spartakiem Moskwa (1:2). „Jestem z was dumny, chłopaki. Ostatni mój mecz” – napisał młody Polak. 23-latek wystąpił w spotkaniu i rozegrał 90 minut.

Kontrakt naszego reprezentanta z moskiewskim zespołem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Mimo to niemal pewne jest, że Sebastian Szymański nie wypełni go do samego końca. Stołeczny klub najprawdopodobniej sprzeda jednego ze swoich najlepszych piłkarzy już podczas najbliższego letniego okna transferowego. Na ten moment nie wiadomo, gdzie może trafić Polak. Kilka tygodni temu media łączy 23-latka z drużynami występującymi w La Liga.

W barwach Dynama Moskwa rozegrał 86 meczów i zdobył w nich osiem bramek oraz zaliczył 17 asyst.

