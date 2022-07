Niepewna przyszłość reprezentanta Polski. Klub z Premier League chce się go pozbyć

Menedżer Southampton Ralph Hasenhuttl chce przebudować swój zespół po rozczarowującym sezonie. Wśród osób, których klub może się pozbyć, jest Jan Bednarek, który po pięciu udanych latach spędzonych ze Świętymi – zdaniem brytyjskich mediów – miał zostać wyceniony na 15 milionów euro (12,8 miliona funtów).

Transfer Bednarka. Zainteresowanie klubów z Serie A

Mówi się o zainteresowaniu Bednarkiem przez kluby z ligi włoskiej. Według „The Athletic”, o Polaka ma zabiegać sam Jose Mourinho. Zdaniem dziennika reprezentant Biało-Czerwonych postrzegany jest jako niepotrzebny środkowy obrońca, który może wygenerować najwięcej pieniędz. Co więcej Święci ściągnęli już na jego pozycję Armela Bellę-Kotchapa z VfL Bochum. Serwis GiveMeSport informuje także o zainteresowaniu Napoli.

– Myślę, że powiedzieli Bednarkowi, iż jeśli dostaną propozycję, to chętnie ją przyjmą. Zainteresowanie Napoli i Romy powinno mu odpowiadać – powiedział GiveMeSport reporter talkSPORT Alex Crook. Dziennikarz wierzy, że w Southampton mogą nastąpić ogromne zmiany, chociaż nie sądzi, by klub zmuszał kogokolwiek do odejścia. – Nie wydaje mi się, aby siłą wypychali kogoś za drzwi – stwierdził.

Jan Bednarek przybył do Southampton z Lecha Poznań za 5,4 miliona funtów w 2017 roku. W sezonie 2021/22 strzelił cztery gole w swoich 30 występach w Premier League. Polak ma kontrakt obowiązujący do 2025 roku. Southampton może i zakończył ostatni sezon na słabej, 15. pozycji, tracąc 67 ligowych bramek. Zdaniem brytyjskich mediów mogłoby być znacznie gorzej, gdyby nie dobre występy reprezentanta Biało-Czerwonych.

